बुमराह को विकेट नहीं मिलने से टेंशन में नहीं मुंबई खेमा, कोच कीरोन पोलार्ड ने बताया टीम का आगे का प्लान
मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने कहा कि बुमराह को विकेट नही मिलने से टीम मैनेजमेंट चितिंत नहीं हैं। उन्होंने तिलक वर्मा की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव पर कहा है कि सभी को लचीला होना पड़ेगा।
मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में जसप्रीत बुमराह का विकेट नहीं लेना चिंता का विषय नहीं है। वेस्टइंडीज के इस पूर्व दिग्गज ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि टीम तिलक वर्मा के बल्लेबाजी क्रम को लेकर लचीला रुख अपनाए रखेगी। लगातार दो हार के बाद मुंबई इंडियंस रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में वापसी की कोशिश करेगी।
पोलार्ड ने टीम के अहम मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "कभी-कभी रक्षात्मक रुख अपनाना ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है। हम बुमराह के विकेट नहीं लेने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं।" राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में बुमराह की गति को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि हर स्थिति में एक ही रणनीति नहीं अपनाई जाती। उन्होंने संकेत दिया कि जब बल्लेबाज आक्रामक होते हैं, तो गेंदबाजों को अलग तरीका अपनाना पड़ता है।
पोलार्ड ने कहा, "हमारे शिविर में बुमराह को लेकर कोई चिंता नहीं है। आंकड़ों, गति या विकेटों पर हम उस तरह ध्यान नहीं देते, जैसा बाहर से देखा जाता है।" तिलक वर्मा की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा, "हर खिलाड़ी को लचीला होना होगा। टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी क्रम तय किया जाता है।" उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सूर्यकुमार यादव ने भी अलग-अलग स्थानों पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है।
पोलार्ड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ही फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना बड़ी उपलब्धि है और ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह बड़ी उपलब्धि है कि कोई खिलाड़ी 15 साल तक एक ही टीम के साथ बना रहे। हमें ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें खुद तय करने देना चाहिए कि कब उन्हें खेल से विदा लेना है।”
उन्होंने कहा, ''लंबे समय तक खेलने के पीछे हर किसी की अलग-अलग प्रेरणा होती हैं। इमरान ताहिर 46-47 साल के उूम्र में दुनिया भर में खेल रहे हैं। एमएस धोनी अभी भी 44 साल की उम्र में खेल रहे हैं। सौभाग्य से, मैं अभी भी 39 साल की उम्र में दुनिया भर में खेल रहा हूं। इसलिए, अलग-अलग चीजें व्यक्तियों को खेलते रहने के लिए प्रेरित करती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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