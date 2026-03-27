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रोहित शर्मा की फिटनेस देख नीता अंबानी हो गईं हैरान, कीरोन पोलार्ड को बताया 'काका'; देखिए वीडियो

Mar 27, 2026 03:39 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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नीता अंबानी शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों से मिली। इस दौरान वह रोहित शर्मा को देखकर पहचान नहीं सकी। उन्होंने रोहित से मिलने पर कहा कि वह काफी यंग लग रहे हैं और इस वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाई।

रोहित शर्मा की फिटनेस देख नीता अंबानी हो गईं हैरान, कीरोन पोलार्ड को बताया 'काका'; देखिए वीडियो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए बतौर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार हैं। रोहित टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे में खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि वनडे सीरीज काफी कम हो रही हैं, ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए रोहित पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी मुंबई के खिलाड़ियों और स्टाफ से मिल रही थी, इस दौरान वह रोहित से भी मिली। हालांकि उन्होंने कहा कि वह पूर्व कप्तान को पहचान नहीं सकी।

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नीता अंबानी मुंबई के बल्लेबाज रोहित शर्मा को देखने के बाद हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, ''रोहित मैं तुमको पहचान नहीं सकी, तुम काफी युवा लग रहे हो। रोहित तारीफ सुनने के बाद मुस्कुराते हुए दिखे।'' इस दौरान वह कीरोन पोलार्ड से भी मिली, जोकि लंबे समय से टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य से पोलार्ड को 'पोली काका' कहकर मिलवाया।

इससे पहले मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने कहा था कि रोहित शर्मा आईपीएल 2026 से पहले काफी फिट और पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं तथा उन्होंने अपने कौशल पर जमकर काम किया है। टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके रोहित ने पिछली बार जनवरी में भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी। जयवर्धने को उम्मीद है कि भारत और मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान टीम का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे।

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जयवर्धने ने एमआई जूनियर 2026 फाइनल्स के दौरान कहा, "उन्होंने काफी मेहनत की है। पिछले सप्ताह उन्होंने अपने कौशल पर काफी काम किया और अभ्यास शिविर के पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़ गए। नेट सत्र में वह लय में दिख रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यह रोहित का नया रूप है (काफी फिट और पूरी तरह समर्पित)। मैं उनसे आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहा हूं।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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