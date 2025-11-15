Mumbai Indians Retained and Released Players: मुंबई इंडियंस ने रिलीज किए 9 खिलाड़ी, ऑक्शन से पहले कर दिया ये बड़ा ब्लंडर
संक्षेप: Mumbai Indians Retained and Released Players: हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है।
Mumbai Indians Retained and Released Players: हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। MI ने आगामी सीजन के लिए हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे कोर खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा है। वहीं 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस से बड़ी गलती यह हो गई कि 9 खिलाड़ी रिलीज करने के बावजूद उनके पास 2.75 करोड़ का ही पर्स है, ऐसे में वह ऑक्शन में कैसे खिलाड़ी खरीद पाएगी। मुंबई ने आईपीएल रिटेंशन 2026 की लिस्ट जारी करने से पहले तीन खिलाड़ियों -शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे- को ट्रेड विंडी के जरिए भी खरीदा था, वहीं अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज किया था। आईए एक नजर मुंबई इंडियंस के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों समेत ऑक्शन से पहले उनके स्क्वॉड पर एक नजर डालते हैं-
मुंबई इंडियंस रिटेन प्लेयर्स- हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बाउल्ट, अल्लाह गफ़नज़ार, अश्वनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक
मुंबई इंडियंस रिलीज प्लेयर्स- सत्य नारायण राजू, रीस टॉप्ली, बेवॉन जैकब्स, मुजीब-उर रहमान, लिजाद विलियम्स, विग्नेश पुथुर, अर्जुन तेंदुलकर, कर्ण शर्मा
मुंबई इंडियंस ट्रेड प्लेयर्स- शार्दुल ठाकुर( लखनऊ सुपर जायंट्स से 2.0 करोड़ में), शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात टाइटन्स से 2.6 करोड़ में), मयंक मार्कंडे(केकेआर से 30 लाख रुपये में)।
मुंबई इंडियंस IPL 2026 ऑक्शन पर्स- 2.75 करोड़