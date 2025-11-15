Mumbai Indians Retained and Released Players: मुंबई इंडियंस ने रिलीज किए 9 खिलाड़ी, ऑक्शन से पहले कर दिया ये बड़ा ब्लंडर

Mumbai Indians Retained and Released Players: हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। MI ने आगामी सीजन के लिए हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे कोर खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा है। वहीं 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस से बड़ी गलती यह हो गई कि 9 खिलाड़ी रिलीज करने के बावजूद उनके पास 2.75 करोड़ का ही पर्स है, ऐसे में वह ऑक्शन में कैसे खिलाड़ी खरीद पाएगी। मुंबई ने आईपीएल रिटेंशन 2026 की लिस्ट जारी करने से पहले तीन खिलाड़ियों -शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे- को ट्रेड विंडी के जरिए भी खरीदा था, वहीं अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज किया था। आईए एक नजर मुंबई इंडियंस के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों समेत ऑक्शन से पहले उनके स्क्वॉड पर एक नजर डालते हैं-