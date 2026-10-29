मुंबई इंडियंस IPL की सबसे वैल्यूएबल टीम, जानिए MI के आगे कहां टिकती हैं RCB और CSK?
मुंबई इंडियंस इस समय IPL की सबसे वैल्यूएबल टीम है। एमआई एकमात्र टीम है, जिसकी वैल्यूएशन इस समय 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। आरसीबी और सीएसके टॉप 3 में हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम कौन सी है? इसका जवाब आपको भी शायद पता होगा। इसका जवाब है- मुंबई इंडियंस। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल अंबानी परिवार की ये टीम है, जिसकी वैल्यू 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। आईपीएल की ये एकमात्र टीम है, जिसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जबकि तीसरे स्थान पर आपको एमएस धोनी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स नजर आएगी। आईपीएल टीमों की वैल्यूएशन की रिपोर्ट स्पोर्टिको ने जारी की है, जो स्पोर्ट्स बिजनेस को देखती है। यह आईपीएल से जुड़ी इस कंपनी की पहली रिपोर्ट है।
आईपीएल की टॉप 5 वैल्यूएबल टीम
मुंबई इंडियंस नंबर वन
स्पोर्टिको के मुताबिक, मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन इस समय 2.1 बिलियन यूएस डॉलर है। ये टीम 2008 से एक्टिव है, जिसे 112 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा गया था। मुंबई इंडियंस सबसे पहली टीम थी, जिसने पांच खिताब इस लीग में जीते थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने ये पांचों खिताब जीते थे।
RCB लिस्ट में दूसरे पायदान पर
इस रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को दूसरे स्थान पर रखा गया है। आईपीएल की मौजूदा चैंपियन आरसीबी की वैल्यू 1.85 बिलियन यूएस डॉलर है। 2026 में इस टीम को बिरला ग्रुप ने खरीदा है। 1.78 बिलियन यूएस डॉलर में इस टीम को खरीदा है। आरसीबी पिछले दो टूर्नामेंट जीत चुकी है।
CSK का नंबर लिस्ट में तीसरा
चेन्नई सुपर किंग्स इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, जिसकी वैल्यू 1.75 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इस टीम को 2008 में इंडिया सीमेंट्स ने खरीदा था, जिसकी उस समय वैल्यू 91 मिलियन यूएस डॉलर थी। चेन्नई दूसरी टीम थी, जिसने 5 आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थीं। यहां तक कि दो सीजन मिस भी इस टीम ने बैन की वजह से किए हैं।
केकेआर चौथे स्थान पर
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की वैल्यू इस रिपोर्ट में 1.73 बिलियन यूएस डॉलर बताई गई है। ये टीम भी 2008 से आईपीएल में एक्टिव है। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की तीसरी सबसे सफल टीम है, जिसके पास तीन आईपीएल ट्रॉफी हैं।
दिल्ली कैपिटल्स पांचवें नंबर पर
आईपीएल में कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाने वाली दिल्ली कैपिटल्स इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। डीसी की वैल्यू इस रिपोर्ट में 1.70 बिलियन यूएस डॉलर बताई है। 2008 में इस टीम को सिर्फ 84 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा गया था।
IPL टीमों की वैल्यूएशन (INR में)
|टीम का नाम
|डॉलर में वैल्यू (USD)
|भारतीय रुपये में वैल्यू (INR)
|मुंबई इंडियंस
|$2.10 Billion
|₹17,535 करोड़
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|$1.85 Billion
|₹15,447 करोड़
|चेन्नई सुपर किंग्स
|$1.75 Billion
|₹14,612 करोड़
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|$1.73 Billion
|₹14,445 करोड़
|दिल्ली कैपिटल्स
|$1.70 Billion
|₹14,195 करोड़
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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