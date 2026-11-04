क्या सूर्यकुमार यादव को भी ट्रेड करने वाली है मुंबई इंडियंस? जानिए क्या है ताजा अपडेट
भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी क्या मुंबई इंडियंस को छोड़कर जाने वाले हैं? इसका जवाब मिल गया है। एमआई ने उन्हें किसी भी कीमत पर रिलीज करने या ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। खासकर आईपीएल 2027 से पहले।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 कप्तान के तौर पर जीतने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 टीम से बाहर कर दिया गया। वे टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते। ऐसे में वह भारत की टीम से ही बाहर चल रहे हैं। इस बीच आईपीएल 2027 की ट्रेड को लेकर चर्चा है, जिसमें मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम नई-नई टीमों के साथ जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि अगले कुछ दिनों में उनको लेकर आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है कि वे किस टीम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्या बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को भी आईपीएल 2027 ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ट्रेड करने वाली है? इसके बारे में जान लीजिए।
दरअसल, मुंबई इंडियंस अपने दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए तैयार है। ये बात लगभग अब कन्फर्म हो गई है। एमआई बस इस तलाश में है कि उन्हें ट्रेड में क्या बेस्ट ऑप्शन हार्दिक के बदले मिल सकते हैं। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह सूर्यकुमार यादव को किसी भी कीमत पर रिलीज या ट्रेड करने वाली नहीं है। आईपीएल 2027 के लिए एमआई ने मन बना लिया है कि सूर्यकुमार यादव टीम के साथ जुड़े रहेंगे। अगर प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर 2028 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करने पर मुंबई इंडियंस विचार कर सकती है, जो अभी के लिए बहुत दूर की सोच है। सूर्या को लेकर चर्चा इसलिए भी हुई थी, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 और फिर आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन फीका था। दूसरा ये कि वे भारत की टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में शायद एमआई ने उनको ट्रेड करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार यादव को आईपीएल 2027 के लिए किसी दूसरे खिलाड़ी से बदलने यानी ट्रेड की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। MI के सूत्रों ने कहा, “सूर्यकुमार यादव ट्रेड के लिए तैयार नहीं हैं और इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, और न ही होगी।” हालांकि, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर सकती है, जहां से उन्हें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज विष्णु विनोद मिल सकते हैं। इसके अलावा उनका नाम राजस्थान रॉयल्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जहां से संभावित तौर पर यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई को एमआई अपने साथ जोड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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