एक गुरुकुल जो खिलाड़ी तैयार करता है...सूर्यकुमार यादव ने MI को दिया तिलक वर्मा के प्रदर्शन का श्रेय

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस की तुलना गुरुकुल से की है। उन्होंने कहा कि ये एक गुरुकुल है जो खिलाड़ियों को तैयार करती है। उन्होंने एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा की मैच जिताऊ पारी का श्रेय मुंबई इंडियंस को दिया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 11:31 AM
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा की तारीफ करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन का श्रेय आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को दिया है। उन्होंने एमआई को गुरुकुल बताते हुए कहा कि वो खिलाड़ी तैयार करते हैं।

एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को हुए उस खिताबी मुकाबले में वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी उनके करियर की अबतक की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से है। T20I में उनके दो शतकों से भी कहीं बेहतर। वजह ये कि वर्मा जब बैटिंग के लिए आए तब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और वह अंत तक मोर्चा संभाले रहे और टीम को चैंपियन बनाकर ही लौटे।

सूर्यकुमार यादव ने खेल पत्रकार और यूट्यूबर विमल कुमार से बातचीत में तिलक वर्मा की तारीफ करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुंबई इंडियंस को दिया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सूर्या के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में सूर्यकुमार यादव तिलक वर्मा को लेकर कहते दिखते हैं, 'जब हम दक्षिण अफ्रीका में थे (नवंबर 2024 में) और उसने 2 शतक जड़े तब हमें पता चल गया कि तिलक वर्मा आ चुका है। लेकिन उसने हमें असली तिलक वर्मा फाइनल (एशिया कप) में दिखाया। उसने दिखाया की असली तिलक वर्मा क्या है।'

सूर्या ने वर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्थापित होने का श्रेय मुंबई इंडियंस को देते हुए कहा, 'हम सभी- मैं, बुमराह, तिलक, रोहित भाई और हार्दिक ने भारत से पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था। मुंबई इंडियंस एक गुरुकुल की तरह है। मुंबई इंडियंस वो गुरुकुल है जहां वे खिलाड़ी तैयार करते हैं। हम वहां पर ऐसे प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करते और व जब जो प्रेशर होता है हम ट्राई करते हैं रेप्लिकेट करने का जब हम इंडिया को खेलते हैं तब। इसलिए जब हम इंडिया के लिए खेले तब हम पहले ही से तैयार थे।'

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, 'तिलक को पता था कि वह इस तरह के दबाव वाली परिस्थितियों में पहले भी खेल चुका है और उसने ऐसी परिस्थितियों में पहले भी अच्छी पारियां खेल चुका है। मैं भी पहले ऐसी स्थिति का सामना कर चुका हूं। इसलिए मुझे पता है कि क्या करने की जरूरत है।'

