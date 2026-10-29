मुंबई इंडियंस ने लसिथ मलिंगा से तोड़ा नाता, IPL 2027 से पहले इन दो कोच की भी कर दी छुट्टी
मुंबई इंडियंस (MI) और लसिथ मलिंगा की आईपीएल 2027 से पहले राहें अलग हो गई हैं। मुंबई ने गुरुवार को मलिंगा समेत तीन कोच की छुट्टी कर दी है। मलिंगा आईपीएल में एमआई के लिए बतौर प्लेयर भी खेल चुके।
मुंबई इंडियंस (एमआई) द्वारा आईपीएल 2027 से पहले कोचिंग स्टाफ में बदलाव का सिलसिला जारी है। मुंबई ने तीन और कोच की छुट्टी कर दी है। एमआई ने लसिथ मलिंगा, पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉपकिंसन से नाता तोड़ लिया है। फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज पेसर मलिंगा आईपीएल में एमआई के लिए 11 साल खेलने के बाद 2018 सीजन के दौरान बॉलिंग मेंटर के तौर पर सपोर्ट स्टाफ में शामिल हुए। उन्होंने आईपीएल 2024 से पहले शेन बॉन्ड की जगह औपचारिक रूप से टीम के फास्ट-बॉलिंग कोच का पद संभाला था।
म्हाम्ब्रे और हॉपकिंसन कब जुड़े?
म्हाम्ब्रे आईपीएल 2025 से पहले एडिशनल बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल हुए थे। वह 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के बॉलिंग कोच थे। वहीं, हॉपकिंसन 2024 में एमआई के फील्डिंग कोच बने थे। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने एक बयान में कहा, ''मुंबई इंडियंस यह घोषणा करती है कि लसिथ मलिंगा, पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉपकिंसन अब पुरुष टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं हैं । टीम के लिए उनके योगदान, सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं।''
'मलिंग MI का अभिन्न हिस्सा रहे'
फ्रेंचाइजी ने आगे कहा, ''मलिंगा मुंबई इंडियंस परिवार का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक हैं। एमआई के गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने और चार आईपीएल खिताब जीत और 2011 चैंपियंस लीग टी20 जीत में एक निर्णायक भूमिका निभाने से लेकर एक सलाहकार और कोच के रूप में वापसी तक, उनकी एमआई के साथ यात्रा वास्तव में खास रही है। उनके जुनून, प्रतिस्पर्धी भावना और टीम के प्रति प्रतिबद्धता ने खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी विरासत हमेशा मुंबई इंडियंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी।''
MI ने हाल ही में हेड कोच बदला
गौरतलब है कि एमआई ने हाल ही में श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को हेड कोच पद से हटाया था। उनकी जगह वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को हेड कोच नियुक्त किया गया है। पोलार्ड पिछले कुछ सीजन से टीम के बल्लेबाजी कोच थे। पोलार्ड ने 2009-2010 से मुंबई के लिए ही आईपीएल खेला और आखिरी बार वह 2022 में खेले। मुंबई के लिए 189 आईपीएल मैचों में उन्होंने 147.32 की स्ट्राइक रेट से 3412 रन बनाये। इसके अलावा 69 विकेट भी लिए। मुंबई आईपीएल की संयुक्त रूप से सबसे सफल टीम है लेकिन उसने आखिरी बार 2020 में खिताब जीता था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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