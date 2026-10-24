मुंबई इंडियंस ने किया नए हेड कोच का ऐलान, हार्दिक पांड्या के दोस्त कीरोन पोलार्ड को मिली जिम्मेदारी

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। यह जिम्मेदारी कीरोन पोलार्ड को सौंपी गई है, जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए बतौर प्लेयर खेल चुके हैं। वह हार्दिक पांड्या के खास दोस्त हैं।

5 बार की चैंपियनस मुंबई इंडियंस ने आगामी आईपीएल 2027 सीजन से पहले अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। यह जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को सौंपी गई है, जो एमआई को बतौर प्लेयर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वह कप्तान हार्दिक पांड्या के भी खास दोस्त हैं। हाल ही में श्रीलंकाई लीजेंड महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के हेड कोच का पद छोड़ा था, जिसके बाद पोलार्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई इंडियंस ने अभी तक जो आईपीएल में 5 खिताब जीते हैं, उसमें पोलार्ड बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल थे।

MI का हेड कोच बनने पर पोलार्ड ने कहा, “मुंबई इंडियंस के हेड कोच की भूमिका निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है। MI मेरी ज़िंदगी और करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और इस टीम, खिलाड़ियों और पल्टन के साथ मेरा जो रिश्ता है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक खिलाड़ी और फिर एक कोच के तौर पर इस सफ़र का अनुभव करने के बाद, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस किस चीज़ के लिए जानी जाती है और ब्लू एंड गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के साथ क्या ज़िम्मेदारी आती है। मैं मिसेज़ नीता अंबानी, आकाश अंबानी और पूरे MI परिवार का मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रगुज़ार हूं। मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ़ के साथ मिलकर काम करने, टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, हमारे टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद करने और पल्टन को जश्न मनाने के और भी कई कारण देने के लिए उत्सुक हूं।”

पोलार्ड की नियुक्ति मुंबई इंडियंस की टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, टैलेंट को डेवलप करने, अपने कल्चर को मजबूत करने और मैदान पर और मैदान के बाहर बेहतरीन प्रदर्शन करने के कमिटमेंट को दिखाती है। उनकी लीडरशिप MI के सबसे सफल सालों का हिस्सा होने के अनुभव के साथ-साथ टीम के अगले चैप्टर को आकार देने की एम्बिशन पर आधारित होगी।

वहीं मुंबई इंडियंस की को-ओनर नीता अंबानी ने कहा. “पोलार्ड 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे और पिछले सोलह सालों में, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर, उन्होंने हमें कई यादगार पल दिए, और एक कोच के तौर पर, उन्होंने अपना अनुभव, जुनून और खेल की गहरी समझ शेयर करना जारी रखा है। हम उन्हें हेड कोच के तौर पर यह नई ज़िम्मेदारी लेते हुए देखकर बहुत खुश हैं। पोली जानते हैं कि MI की जर्सी पहनने का क्या मतलब है और पलटन के लिए खेलने के लिए क्या करना पड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस रोल में भी वही कमिटमेंट, विश्वास और पक्का इरादा लाएंगे। मैं उन्हें टीम को उसके अगले चैप्टर में ले जाने के लिए हर सफलता की कामना करता हूं।”