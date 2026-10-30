IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान, उथप्पा समेत इन दिग्गजों को मिली जगह
IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान हो गया है। रॉबिन उथप्पा समेत कौन-कौन किरोन पोलार्ड की टीम में होंगे? ये आप जान लीजिए।
IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपने नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 के सीजन के बाद एमआई ने अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ की छुट्टी कर दी थी और अब वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड के नेतृत्व में नया कोचिंग टीम बनाई है। पोलार्ड की टीम में पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोबिन उथप्पा समेत कई दिग्गज हैं। एमआई ने ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जो इस सेटअप में पहले भी रहे हैं।
मुंबई इंडियंस ने आज आने वाले IPL 2027 सीजन के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच, न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच, टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप को फील्डिंग कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच बनाने की घोषणा की है। ये सभी हेड कोच किरोन पोलार्ड के साथ एक नए कोचिंग ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। इन सभी को मुंबई इंडियंस के कल्चर की अच्छी समझ है। इनके पास बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अनुभव और टैलेंट को डेवलप करने और सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रॉबिन उथप्पा, मिचेल मैक्लेनघन और कुलकर्णी के अपॉइंटमेंट का मतलब है कि ये फिर से मुंबई इंडियंस के रंग में लौट रहे हैं, क्योंकि ये एमआई के लिए पहले खिलाड़ी के तौर पर भी खेल चुके हैं। पोलार्ड को लेकर पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो करीब एक दशक तक टीम के सबसे बड़े मैच विनर रहे थे। वहीं, अगर फील्डिंग कोच टी दिलीप की बात करें तो वे भारतीय टीम के साथ लंबे समय तक रहे हैं। ऐसे में वे एमआई के बहुत सारे खिलाड़ियों पहले से जानते हैं।
हेड कोच पोलार्ड को जो कोचिंग स्टाफ आईपीएल के अगले सीजन के लिए मिला है। उन्हें अच्छा खासा अनुभव इंटरनेशनल क्रिकेट का है। उथप्पा टीम इंडिया को 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। वहीं, मैक्लेनघन न्यूजीलैंड को लंबे समय तक अपने सेवाएं दे चुके हैं। धवल ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, जबकि फील्डिंग कोच टी दिलीप प्रोपर कोचिंग सेटअप से निकले हुए हैं। एमआई ने बताया है कि पोलार्ड की लीडरशिप में, कोचिंग ग्रुप प्लेयर डेवलपमेंट को मजबूत करने, हाई-परफॉर्मेंस माहौल बनाने और टीम को आने वाले सीजन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए मिलकर काम करेगा। सभी के लिए चुनौती होगी कि टीम को कैसे फिर से चैंपियन बनाएं, क्योंकि कई साल से एमआई ने ट्रॉफी नहीं जीती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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