अंगकृष रघुवंशी को अस्पताल से मिली छुट्टी, मैच में सिर, कंधे-गर्दन पर लगी चोट; जानिए पूरा मामला

संक्षेप: अंगकृष रघुवंशी को जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लगी गंभीर चोट के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान वह फील्डिंग करते समय बुरी तरह चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था।

मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को शुक्रवार को उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे, गर्दन और सिर में चोट लगने (कनकशन) के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 21 वर्षीय रघुवंशी को जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और स्कैन में कोई गंभीर चोट सामने नहीं आने के बाद वह टीम होटल लौट आए हैं।

यह घटना पारी के 30वें ओवर में हुई जिसमें ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान गेंदबाजी कर रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ रावत ने स्लॉग-स्वीप खेलने की कोशिश की और डीप मिडविकेट पर खड़े रघुवंशी कैच पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक हाथ से गेंद को लपकने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं रहा और वह गिर पड़े जिससे उनके कंधे में चोट लगी और उनका सिर जमीन से टकरा गया। इससे उन्हें कनकशन (सिर में चोट) हो गया।

रघुवंशी कुछ सेकेंड के लिए घुटनों के बल बैठे रहे लेकिन फिर जमीन पर लेट गए। इसके बाद मुंबई के फिजियो मैदान पर पहुंचे। रघुवंशी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया और बाहर खड़ी ‘एम्बुलेंस’ उन्हें पास के एसडीएमएच अस्पताल ले गई। अस्पताल में रघुवंशी के सिर और गर्दन के CT स्कैन किए गए। टीम सूत्रों के अनुसार, उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अंगकृष को फिलहाल बीसीसीआई के 'कनकशन प्रोटोकॉल' के तहत कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है।