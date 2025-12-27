अंगकृष रघुवंशी को अस्पताल से मिली छुट्टी, मैच में सिर, कंधे-गर्दन पर लगी चोट; जानिए पूरा मामला

Cricket Logo
अंगकृष रघुवंशी को जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लगी गंभीर चोट के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान वह फील्डिंग करते समय बुरी तरह चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था।

Dec 27, 2025 08:09 am ISTHimanshu Singh Bhasha
मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को शुक्रवार को उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे, गर्दन और सिर में चोट लगने (कनकशन) के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 21 वर्षीय रघुवंशी को जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और स्कैन में कोई गंभीर चोट सामने नहीं आने के बाद वह टीम होटल लौट आए हैं।

यह घटना पारी के 30वें ओवर में हुई जिसमें ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान गेंदबाजी कर रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ रावत ने स्लॉग-स्वीप खेलने की कोशिश की और डीप मिडविकेट पर खड़े रघुवंशी कैच पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक हाथ से गेंद को लपकने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं रहा और वह गिर पड़े जिससे उनके कंधे में चोट लगी और उनका सिर जमीन से टकरा गया। इससे उन्हें कनकशन (सिर में चोट) हो गया।

रघुवंशी कुछ सेकेंड के लिए घुटनों के बल बैठे रहे लेकिन फिर जमीन पर लेट गए। इसके बाद मुंबई के फिजियो मैदान पर पहुंचे। रघुवंशी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया और बाहर खड़ी ‘एम्बुलेंस’ उन्हें पास के एसडीएमएच अस्पताल ले गई। अस्पताल में रघुवंशी के सिर और गर्दन के CT स्कैन किए गए। टीम सूत्रों के अनुसार, उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अंगकृष को फिलहाल बीसीसीआई के 'कनकशन प्रोटोकॉल' के तहत कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है।

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने ग्रुप सी मैच में उत्तराखंड को 51 रनों से शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तमोरे (82 गेंदों पर 93 रन नाबाद), सरफराज खान (49 गेंदों पर 55 रन) और मुशीर खान (56 गेंदों पर 55 रन) के उपयोगी योगदान की बदौलत सात विकेट पर 331 रन बनाये। मुशीर ने बाद में गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 57 रन पर दो विकेट झटके। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज युवराज चौधरी की 96 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम नौ विकेट पर 280 रन ही बना सकी।

