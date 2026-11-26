172/2 से 209 पर ढेर सूर्यकुमार यादव की टीम, मुशीर खान ने जड़ी तूफानी फिफ्टी
MUM vs UT Musheer Khan: मुंबई की टीम ने उत्तराखंड के सामने जीत के लिए 210 रनों का टारगेट रखा था। एक समय पर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था, मगर अगले 37 रनों के अंदर पूरी टीम सिमट गई।
मुंबई बनाम उत्तराखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुकाबला कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के ग्राउंड-2 पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली मुंबई की टीम ने उत्तराखंड के सामने जीत के लिए 210 रनों का टारगेट रखा है। एक समय ऐसा था जब मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। उस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 250 रन के आसपास भी पहुंच सकती है। हालांकि अगले 37 रनों के अंदर मुंबई की पूरी टीम सिमट गई। कप्तान सूर्यकुमार यादव से लेकर शिवम दुबे जैसे इंटरनेशनल स्टार भी कुछ नहीं कर पाए। उत्तराखंड के लिए गेंदबाजी में जगदीश सुचित और रवींद्र नेगी चमकें जिन्होंने 3-3 विकेट लिए।
मुशीर खान ने जड़ी तूफानी फिफ्टी
मुंबई को तूफानी शुरुआत देते हुए अंगकृश रघुवंशी और विकेट कीपर बल्लेबाज हार्दिक तोमर ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। उन्होंने मिलकर महज 4.4 ओवर में 66 रन जोड़े। तोमर 14 गेंदों पर 6 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 39 रन बनाकर आाउट हुए। वहीं रघुवंशी ने अर्धशतक जड़ते हुए 34 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 51 रनों की पारी खेली। नंबर-3 पर उतरे मुशीर खान ने भी फिफ्टी लगाई। उन्होंने 40 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 65 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। नंबर-4 पर उतरे सरफराज खान ने शानदार कैमयो खेला और 15 गेंदों पर 31 रन बनाए।
सूर्यकुमार यादव आमतौर पर नंबर-3 या 4 पर बैटिंग करने उतरते हैं, मगर उत्तराखंड के खिलाफ वह नंबर-6 पर उतरे। उनसे पहले शिवम दुबे आए जो गोल्डन डक पर आउट हुए। वहीं सूर्यकुमार यादव भी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए।
जगदीशन सुचित ने इन दोनों ही सीनियर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर मैच ही पटल दिया। इसके बाद मुंबई के विकेटों का ऐसा पतझड़ शुरू हुआ कि पूरी टीम 19.5 ओवर में ही सिमट गई।
19वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने मुशीर खान, तुषार देशपांडे और साइराज पाटिल को आउट कर तीन सफलताएं हासिल की।
शार्दुल ठाकुर इस मैच में नंबर-10 पर बैटिंग करने उतरी, जिन्होंने 4 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाए।
खबर लिखे जाने तक उत्तराखंड की आधी टीम 58 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी है। मैक्सवेल स्वामीनाथन ने 2 बड़े विकेट चटकाए। जीत के लिए उन्हें अभी भी 72 गेंदों पर 152 रनों की दरकार है। 5 विकेट गिरने के बाद मुंबई फेवरेट है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें