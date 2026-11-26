MUM vs UT Musheer Khan: मुंबई की टीम ने उत्तराखंड के सामने जीत के लिए 210 रनों का टारगेट रखा था। एक समय पर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था, मगर अगले 37 रनों के अंदर पूरी टीम सिमट गई।

मुंबई बनाम उत्तराखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुकाबला कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के ग्राउंड-2 पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली मुंबई की टीम ने उत्तराखंड के सामने जीत के लिए 210 रनों का टारगेट रखा है। एक समय ऐसा था जब मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। उस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 250 रन के आसपास भी पहुंच सकती है। हालांकि अगले 37 रनों के अंदर मुंबई की पूरी टीम सिमट गई। कप्तान सूर्यकुमार यादव से लेकर शिवम दुबे जैसे इंटरनेशनल स्टार भी कुछ नहीं कर पाए। उत्तराखंड के लिए गेंदबाजी में जगदीश सुचित और रवींद्र नेगी चमकें जिन्होंने 3-3 विकेट लिए।

मुशीर खान ने जड़ी तूफानी फिफ्टी मुंबई को तूफानी शुरुआत देते हुए अंगकृश रघुवंशी और विकेट कीपर बल्लेबाज हार्दिक तोमर ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। उन्होंने मिलकर महज 4.4 ओवर में 66 रन जोड़े। तोमर 14 गेंदों पर 6 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 39 रन बनाकर आाउट हुए। वहीं रघुवंशी ने अर्धशतक जड़ते हुए 34 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 51 रनों की पारी खेली। नंबर-3 पर उतरे मुशीर खान ने भी फिफ्टी लगाई। उन्होंने 40 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 65 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। नंबर-4 पर उतरे सरफराज खान ने शानदार कैमयो खेला और 15 गेंदों पर 31 रन बनाए।

सूर्यकुमार यादव आमतौर पर नंबर-3 या 4 पर बैटिंग करने उतरते हैं, मगर उत्तराखंड के खिलाफ वह नंबर-6 पर उतरे। उनसे पहले शिवम दुबे आए जो गोल्डन डक पर आउट हुए। वहीं सूर्यकुमार यादव भी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए।

जगदीशन सुचित ने इन दोनों ही सीनियर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर मैच ही पटल दिया। इसके बाद मुंबई के विकेटों का ऐसा पतझड़ शुरू हुआ कि पूरी टीम 19.5 ओवर में ही सिमट गई।

19वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने मुशीर खान, तुषार देशपांडे और साइराज पाटिल को आउट कर तीन सफलताएं हासिल की।

शार्दुल ठाकुर इस मैच में नंबर-10 पर बैटिंग करने उतरी, जिन्होंने 4 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाए।