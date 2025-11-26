पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL की एक फ्रेंचाइजी ने दिया करारा झटका, मालिक ने छोड़ दी टीम

संक्षेप: पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL को उस समय बड़ा झटका लगा, जब मुल्तान सुल्तांस टीम के मालिक ने फ्रेंचाइजी से हटने का फैसला किया। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो नहीं, बल्कि 3 टीमों के मालिक खोजने होंगे।

पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की टीम मुल्तान सुल्तांस के बागी और अलग सोच वाले मालिक अली खान तरीन ने इस लीग से हटने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL अधिकारियों के साथ अपनी लंबे समय से चल रही लड़ाई अली खान तरीन ने खत्म कर दी है, क्योंकि वे लीग से हट गए हैं। उन्होंने फैंस को एक मैसेज में 'अलविदा' लिखा है, क्योंकि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के अधिकारियों से नाखुश थे। बोर्ड ने उन पर ऐक्शन भी लिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने फैंस को एक भावुक विदाई नोट में सोशल मीडिया पर लिखा, “मुझे पता है कि मैं हर किसी को पसंद नहीं आता और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं और मैंने हमेशा अपने मन की बात कही है। मैंने कभी सेफ खेलना या बस साथ देना नहीं सीखा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं और अगर बने रहने का मतलब उन उसूलों से समझौता करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं इस टीम को अपने पैरों पर खड़े होकर खोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि इसे घुटनों के बल पर चलाऊं। इसलिए यह गुडबाय है।”

तरीन हमेशा PSL और PCB लीडरशिप के साथ झगड़े में रहते थे, अक्सर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी पॉलिसी का मजाक उड़ाते थे। जब PCB ने उन्हें पब्लिक में माफी मांगने के लिए शो-कॉज नोटिस दिया, तो उन्होंने उसे खुलेआम फाड़कर बड़ा तमाशा बना दिया, जिससे PCB की अथॉरिटी पर और भी सवाल उठे। जब फ्रेंचाइजी के रिन्यूअल का समय आया, तो PCB ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया और न ही फ्रेंचाइजी के साथ कोई चीज शेयर की। इससे तरीन नाखुश थे।

क्रिकबज को एक सूत्र ने बताया, "क्योंकि फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को न तो सस्पेंड किया गया था और न ही खत्म किया गया था, इसलिए मुल्तान सुल्तांस एक कंप्लायंट फ्रेंचाइज थी। इस बैकग्राउंड में, EY रिपोर्ट्स और फ्रेश ऑफर लेटर शेयर न करके, PCB ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। साथ ही, EY वैल्यूएशन एक्सरसाइज का खर्च PSL फंड्स से किया गया था और मुल्तान सुल्तांस ने इस एक्सरसाइज में कंट्रीब्यूट किया था।"

12 सितंबर को PSL ने तरीन को नोटिस भेजा था, जिसका जवाब 2 अक्टूबर को दिया गया। इसके बाद से ऐसा लगता है कि PSL मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तरीन को सब समझ आ गया था। उन्होंने फैंस से फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, "साल दर साल फाइनेंशियल नुकसान के बावजूद, मैंने कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। सुल्तान्स हमेशा मेरे लिए सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं और मैं इसे बचाने के लिए हमेशा जितना जरूरी हो, उतना करने को तैयार रहा हूं।"

UAE के शॉन ग्रुप के पास इस फ्रेंचाइजी का शुरुआती मालिकाना हक था। 2018 में उनके हटने के बाद तरीन ने टीम को हर साल 6.3 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा, जिससे मुल्तान सुल्तांस PSL की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई। सात साल के समय में तरीन ने PCB को फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर लगभग 44 मिलियन डॉलर दिए हैं। एक सोर्स ने कहा, "कुल मिलाकर, उन्होंने PSL में 7.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपये इन्वेस्ट किए थे और उन्हें सिर्फ PKR 1.7 बिलियन का रिटर्न मिला।"