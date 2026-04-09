होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोलकाता के अरमानों पर फिरा पानी, ईडन गार्डन्स में मुकुल चौधरी की जादुई पारी से जीता लखनऊ

Apr 09, 2026 11:50 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मुकुल चौधरी ने गुरुवार को अकेले दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दमदार जीत दिलाई। लखनऊ ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम किया।

कोलकाता के अरमानों पर फिरा पानी, ईडन गार्डन्स में मुकुल चौधरी की जादुई पारी से जीता लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर तीन विकेट से हराया। केकेआर ने चार विकेट पर 181 रन बनाए, जिसके बाद एलएसजी को मैच की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल करना पड़ा। एलएसजी के लिए मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जबकि आयुष बडोनी ने 34 गेंदों में 54 रन का योगदान दिया। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा और अनुकूल रॉय ने दो-दो विकेट लिए।

125 रन पर छह विकेट गंवा चुकी लखनऊ के लिए मुकुल चौधरी संकटमोचन बनकर आये। उन्होंने 27 गेंदों में दो चौके और सात छक्के उड़ाते हुए नाबाद 54 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम का स्कोर सात विकेट पर 182 रन कर तीन विकेट से जीत दिला दी। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श और एडन मारक्रम की सलामी जोड़ी पहले विकेट लिए 41 रन जोड़े। पांचवें ओवर में वैभव अरोड़ा ने एडन मारक्रम 15 गेंदों में (22) और मिचेल मार्श ( 15) को आउट कर केकेआर को दोहरी सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदोनी ने पारी को संभालने का प्रयास किया।

कैमरन ने पंत को भेजा पवेलियन

नौवें ओवर में कैमरन ग्रीन ने ऋषभ पंत (10) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। निकोलस पूरन (13), अब्दुल समद (दो) रन बनाकर आउट हुए। 15वें ओवर में अनुकूल राय ने आयुष बदोनी को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका दिया। आयुष बदोनी ने 34 गेंदों में सात चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 54 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में सुनील नारायण ने मोहम्मद शमी का शिकार कर लिया। इसके बाद मुकुल ने अकेले दोनों छोरो से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छ्क्को की झड़ी लगा दी। उन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा और अनुकूल राॅय ने दो-दो विकेट लिये। सुनील नारायण, कार्तिक त्यागी और कमरन ग्रीन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले अंगकृष रघुवंशी (45), कप्तान अजिंक्य रहाणे (41), रोवमन पॉवेल (नाबाद 39 ) और ( कैमरन ग्रीन (नाबाद 32) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चार विकेट पर 181 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला झटका 15 रन के स्कोर पर फिन ऐलन (नौ) के रूप में लगा। उन्हें प्रिंस यादव ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये अंगकृष रघुवंशी ने अजिंक्या रहाणे के साथ दूसर विकेट के लिए 84 रन जोड़े। 11वें ओवर में दिग्वेश राठी ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

ये भी पढ़ें:श्रेयस की बहन के इस वीडियो पोस्ट से मचा बवाल, धमकी मिलने पर किया डिलीट

रहाणे ने 24 गेंदों में चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 41 रन बनाये। अगले ही ओवर में एम सिद्धार्थ ने अंगकृष्ण रघुवंशी का शिकार कर लिया। रघुवंशी ने 33 गेंदों में पांच चौके ओर दो छक्के लगाते हुए 45 रनों की पारी खेली। रिंकू सिंह (चार) को आवेश खान बोल्ड आउट किया। इसके बाद रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन के बीच पांचवें विकेट के लिए 70 रनों की अविजित साझेदारी ने कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर चार विकेट पर 181 रन तक पहुंचा दिया। पॉवेल ने 24 गेंदों में चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 39 रनों की पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने 24 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 32 रन बनाये। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी और आवेश खान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Lucknow Super Giants Kolkata Knight Riders अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।