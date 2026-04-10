मुकुल चौधरी के लिए 3 टीमों के बीच हुई थी बिडवॉर, मुंबई इंडियंस की भी थी नजरें; LSG ने इतने करोड़ में खरीदा था

आईपीएल 2026 की नीलामी में जब मुकुल चौधरी उतरे थे तो उनका बेस प्राइज 30 लाख रुपए का था। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स ने उन पर पहली बोली लगाई थी। मुंबई इंडियंस भी उनके पीछे थी।

आईपीएल के दौरान जब कोई युवा खिलाड़ी कुछ अविश्वसनीय कारनामा करता है तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। वह कहां से आया है, किस स्टेट के लिए खेलता है, उसका आईपीएल प्राइज क्या है, उसे फ्रेंचाइजी ने क्यों पिक किया…वगैरा-वगैरा। ऐसा ही कुछ इस समय लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी के साथ हो रहा है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने गुरुवार, 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने वो कारनामा कर दिखाया, जिसके लिए इस रंगारंग लीग का आगाज किया गया था। 182 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जब लखनऊ ने 128 पर 7 विकेट खो दिए थे, तब मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेल अपनी टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाई। इस जीत के बाद उनके आईपीएल प्राइज को लेकर बातें होने लगी।

लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं लगाई थी पहली बोली आईपीएल 2026 की नीलामी में जब मुकुल चौधरी उतरे थे तो उनका बेस प्राइज 30 लाख रुपए का था। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स ने उन पर पहली बोली लगाई थी। जी हां, उनके अलावा इस युवा खिलाड़ी पर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की भी नजरें थीं। मुकुल की लंबे-लंबे छक्के मारने की काबिलियत ने दोनों टीमों का दिल जीता हुआ था। राजस्थान और मुंबई के बीच मुकुल चौधरी को लेकर बिडवॉर 1 करोड़ तक चली। उस समय राजस्थान को लगा कि यह प्लेयर अब उनका है, मगर तभी एंट्री होती है लखनऊ सुपर जाएंट्स की।

मुकुल चौधरी को लेकर लखनऊ सुपर जाएंट्स की पहली बोली 1.10 करोड़ की मुकुल चौधरी को लेकर इसके बाद राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच तगड़ी बिडवॉर हुई। राजस्थान रॉयल्स इस प्लेयर को अपनी टीम में चाहता था, वह 2.40 करोड़ तक इस खिलाड़ी के पीछे गया, मगर इसके बाद उन्होंने हार मान ली। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने अंत में मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया।

मुकुल चौधरी ने खुद सुनाई अपनी कहानी असल में मेरा सफर मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो गया था। मेरे पापा का सपना था कि एक दिन उनका बेटा क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उस समय, हमारे परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी शुरू नहीं कर सका। मैंने लगभग 12-13 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। उस समय ज्यादा एकेडमी नहीं थीं।