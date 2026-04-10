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मुकुल चौधरी के लिए 3 टीमों के बीच हुई थी बिडवॉर, मुंबई इंडियंस की भी थी नजरें; LSG ने इतने करोड़ में खरीदा था

Apr 10, 2026 10:19 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 की नीलामी में जब मुकुल चौधरी उतरे थे तो उनका बेस प्राइज 30 लाख रुपए का था। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स ने उन पर पहली बोली लगाई थी। मुंबई इंडियंस भी उनके पीछे थी।

मुकुल चौधरी के लिए 3 टीमों के बीच हुई थी बिडवॉर, मुंबई इंडियंस की भी थी नजरें; LSG ने इतने करोड़ में खरीदा था

आईपीएल के दौरान जब कोई युवा खिलाड़ी कुछ अविश्वसनीय कारनामा करता है तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। वह कहां से आया है, किस स्टेट के लिए खेलता है, उसका आईपीएल प्राइज क्या है, उसे फ्रेंचाइजी ने क्यों पिक किया…वगैरा-वगैरा। ऐसा ही कुछ इस समय लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी के साथ हो रहा है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने गुरुवार, 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने वो कारनामा कर दिखाया, जिसके लिए इस रंगारंग लीग का आगाज किया गया था। 182 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जब लखनऊ ने 128 पर 7 विकेट खो दिए थे, तब मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेल अपनी टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाई। इस जीत के बाद उनके आईपीएल प्राइज को लेकर बातें होने लगी।

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लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं लगाई थी पहली बोली

आईपीएल 2026 की नीलामी में जब मुकुल चौधरी उतरे थे तो उनका बेस प्राइज 30 लाख रुपए का था। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स ने उन पर पहली बोली लगाई थी। जी हां, उनके अलावा इस युवा खिलाड़ी पर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की भी नजरें थीं। मुकुल की लंबे-लंबे छक्के मारने की काबिलियत ने दोनों टीमों का दिल जीता हुआ था। राजस्थान और मुंबई के बीच मुकुल चौधरी को लेकर बिडवॉर 1 करोड़ तक चली। उस समय राजस्थान को लगा कि यह प्लेयर अब उनका है, मगर तभी एंट्री होती है लखनऊ सुपर जाएंट्स की।

मुकुल चौधरी को लेकर लखनऊ सुपर जाएंट्स की पहली बोली 1.10 करोड़ की

मुकुल चौधरी को लेकर इसके बाद राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच तगड़ी बिडवॉर हुई। राजस्थान रॉयल्स इस प्लेयर को अपनी टीम में चाहता था, वह 2.40 करोड़ तक इस खिलाड़ी के पीछे गया, मगर इसके बाद उन्होंने हार मान ली। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने अंत में मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया।

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मुकुल चौधरी ने खुद सुनाई अपनी कहानी

असल में मेरा सफर मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो गया था। मेरे पापा का सपना था कि एक दिन उनका बेटा क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उस समय, हमारे परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी शुरू नहीं कर सका। मैंने लगभग 12-13 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। उस समय ज्यादा एकेडमी नहीं थीं।

उस समय सीकर में एक एकेडमी थी, SBS क्रिकेट एकेडमी, जो अभी-अभी खुली थी, और मैंने वहां लगभग 5-6 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद, मैं जयपुर चला गया क्योंकि अगर आपको ऊंचे लेवल पर खेलना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। मैं पिछले चार साल से जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर पिछले साल, मुझे लगा कि T20 क्रिकेट बहुत तेज हो गया है, खासकर इस लेवल पर, इसलिए मुझे और मैच एक्सपीरियंस की जरूरत थी। मैं 3-4 महीने गुरुग्राम में रहा और दिल्ली में मैच खेले, जिससे मुझे तेज क्रिकेट में ढलने में बहुत मदद मिली। यही मेरा सफर रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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