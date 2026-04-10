मुकुल चौधरी ने मचाया कोहराम, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय; पोलार्ड-डिविलियर्स लिस्ट में

मुकुल चौधरी ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को हैरतअंगेज जीत दिलाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 182 के टारगेट का पीछा करते हुए 7 छक्कों की मदद से 54 रनों की नाबाद पारी खेली।

मुकुल चौधरी…कल तक जो नाम किसी को पता नहीं था, आज हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। 21 साल के इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल में वो कारनामा कर दिखाया है जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 182 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए एक समय पर जब लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 128 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे, तब हर किसी ने एलएसजी की जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। मगर 7वें नंबर पर आए मुकुल चौधरी ने एक ऐसी पारी खेल डाली, जिसने ना सिर्फ लखनऊ सुपर जाएंट्स को हारी हुई बाजी जिताई बल्कि इतिहास भी रचा।

मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 27 गेंदों पर 2 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 54 रनों की नाबाद पारी खेली। इन 54 रनों में से 53 रन उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में बनाए।

आईपीएल के इतिहास में मुकुल चौधरी सफल चेज के आखिरी 5 ओवर में 50 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हां, आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में आज तक कोई भारतीय ऐसा नहीं कर पाया है। इस लिस्ट में दो विदेशी खिलाड़ी -कीरोन पोलार्ड और एबी डी विलियर्स- जरूर शामिल हैं।

कीरोन पोलार्ड ने सबसे पहले ये कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2013 में किया था, वहीं अगले ही साल 2014 में एबी डी विलियर्स ने इसी टीम के खिलाफ आखिरी 5 ओवर में सफल रनचेज के दौरान अर्धशतक जड़ा था।

एक सफल चेज के आखिरी 5 ओवर में सबसे ज़्यादा रन 59 (21) - कीरोन पोलार्ड बनाम SRH (2013)

56 (22) - एबी डेविलियर्स बनाम SRH (2014)

53 (25) - मुकुल चौधरी बनाम KKR (2026)*

सिर्फ इन 3 बैटर्स ने 50 से ज्यादा रन बनाए हैं!

कैसा रहा KKR vs LSG मैच? मुकुल चौधरी की बेखौफ नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से हराया। एलएसजी ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर 128 रन पर मोहम्मद शमी के रूप में अपना सातवां विकेट गंवा दिया था। टीम को आखिरी चार ओवर में 54 रन चाहिए थे, और चौधरी ने आवेश खान (नाबाद एक) के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। एलएसजी के लिए आयुष बडोनी ने भी 54 रन की शानदार पारी खेली। चौधरी ने अपनी पारी की शुरुआती आठ गेंदों में केवल दो रन बनाए, लेकिन बाद में सात छक्के लगाकर नाबाद 54 रन बनाए। इनमें से वैभव अरोड़ा की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खेला गया हेलीकॉप्टर शॉट दर्शनीय था।

कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 181 रन बनाए। कैमरून ग्रीन ने मौजूदा सत्र में पहली बार गेंदबाजी करते हुए अपनी दूसरी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को आउट किया और टीम को शुरुआती सफलता दिलाई। हालांकि, पारी के 19वें ओवर में वह रन रोकने में नाकाम रहे। आखिरी दो ओवर में केकेआर को 30 रन की जरूरत थी, लेकिन ग्रीन ने 16 रन लुटा दिए।

एलएसजी को अंतिम ओवर में 14 रन चाहिए थे, और वैभव अरोड़ा दबाव में चूक गए। आईपीएल के अपने पहले सत्र में तीसरा मैच खेल रहे चौधरी ने ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का मारकर स्कोर बराबर किया और फिर आखिरी गेंद पर चूकने के बाद एक रन लेकर टीम को यादगार जीत दिलाई। इससे पहले बडोनी ने 34 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। उनके बाद चौधरी की तेजी ने मैच का पासा पलट दिया।