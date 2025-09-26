मुझे IPL के लिए मुंबई इंडियंस में ले लो; गावस्कर ने पांड्या से क्यों की दिल्लगी?

सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर बातचीत के दौरान अपने चुटीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनका ये अंदाज हाल में तब दिखा जब उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से मजे लेते हुए कहा कि मुझे IPL में मुंबई इंडियंस के लिए कंसीडर कर लो। पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका खुलासा किया है बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या और उनके बीच क्या मजेदार बात हुई थी। शो के होस्ट ने उनसे पूछा, 'हार्दिक मैंने देखा कि आपसे बात करने आया था प्रजेंटेशन के बाद। क्या गुफ्तगू हुई हार्दिक पांड्या के साथ?'

इस पर गावस्कर ने बताया, 'हार्दिक पांड्या मुझे कह रहा था 'बड़े फिट लग रहे हो' तो मैंने कहा- ठीक है, मुंबई इंडियंस के लिए कंसीडर करो आईपीएल के लिए।' हार्दिक पांड्या यादव मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं।

बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि मैच में भारतीय बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा बदलाव करना गावस्कर को रास नहीं आया था। इसे लेकर उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव को बहुत ज्यादा प्रयोग से बाज आने की नसीहत दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्या के शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठाया था।

एशिया कप की बात करें तो 28 सितंबर यानी रविवार को फाइनल खेला जाना है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी। गुरुवार को पाकिस्तान ने सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। शुक्रवार को भारत का सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला है लेकिन उसके नतीजे से टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत के लिहाज से ये फाइनल से पहले वॉर्म अप मैच की तरह है।