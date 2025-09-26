mujhe ipl mein Mumbai Indians ke liye le lo phir why did sunil Gavaskar tease Hardik Pandya asia cup watch video मुझे IPL के लिए मुंबई इंडियंस में ले लो; गावस्कर ने पांड्या से क्यों की दिल्लगी?, Cricket Hindi News - Hindustan
सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर बातचीत के दौरान अपने चुटीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनका ये अंदाज हाल में तब दिखा जब उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से मजे लेते हुए कहा कि मुझे IPL में मुंबई इंडियंस के लिए कंसीडर कर लो। पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 12:31 PM
सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर बातचीत के चुटीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनका ये अंदाज हाल में तब दिखा जब उन्होंने हार्दिक पांड्या से मजे लेते हुए कहा कि मुझे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कंसीडर कर लो। लिटल मास्टर ने यूं ही ये दिल्लगी नहीं की। दरअसल, पांड्या ने उनकी फिटनेस की तारीफ की तो जवाब में उन्होंने अपने चुटीले अंदाज से लाजवाब कर दिया।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका खुलासा किया है बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या और उनके बीच क्या मजेदार बात हुई थी। शो के होस्ट ने उनसे पूछा, 'हार्दिक मैंने देखा कि आपसे बात करने आया था प्रजेंटेशन के बाद। क्या गुफ्तगू हुई हार्दिक पांड्या के साथ?'

इस पर गावस्कर ने बताया, 'हार्दिक पांड्या मुझे कह रहा था 'बड़े फिट लग रहे हो' तो मैंने कहा- ठीक है, मुंबई इंडियंस के लिए कंसीडर करो आईपीएल के लिए।' हार्दिक पांड्या यादव मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं।

बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि मैच में भारतीय बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा बदलाव करना गावस्कर को रास नहीं आया था। इसे लेकर उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव को बहुत ज्यादा प्रयोग से बाज आने की नसीहत दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्या के शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठाया था।

एशिया कप की बात करें तो 28 सितंबर यानी रविवार को फाइनल खेला जाना है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी। गुरुवार को पाकिस्तान ने सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। शुक्रवार को भारत का सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला है लेकिन उसके नतीजे से टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत के लिहाज से ये फाइनल से पहले वॉर्म अप मैच की तरह है।

भारतीय टीम इस बार एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को 2-2 बार एकतरफा मुकाबले में हरा चुकी है। उम्मीद है कि फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम एक बार फिर पाकिस्तान को पीटेगी।

