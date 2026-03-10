मुझे भूल गए क्या? होने वाली पत्नी प्रिया सरोज ने एयरपोर्ट पर रिंकू सिंह को छेड़ा, VIDEO
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का एयरपोर्ट का एक क्यूट सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी होने वाली पत्नी उन्हें छेड़ते हुए कहती नजर आ रही हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। देखें वीडियो।
2026 टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद विजयी भारतीय टीम के सदस्य घर लौट रहे हैं। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ हवाई अड्डे पहुंचे। पहुंचते ही हवाई अड्डे के बाहर उनके स्वागत के लिए जमा दोस्तों से रिंकू सिंह आगे बढ़कर मिले और उन्हें गले लगाया। इस दौरान कुछ पल के लिए रिंकू सिंह प्रिया सरोज से आगे निकल गए। उन्हें आगे जाते देख प्रिया ने मजाक में कहा, "क्या तुम मुझे भूल गए?" रिंकू इस बात से हंस पड़े। वे वापस आए प्रिया के कंधों पर हाथ रखा और फिर अपने दोस्तों से मिलने चले गए।
यह क्यूट वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि रिंकू सिंह ने पिछले साल 8 जून को राजनेत्री प्रिया सरोज से सगाई की थी। प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सासंद हैं। दोनों आगे चलकर शादी के बंधन में बंधेंगे।
रिंकू सिंह का हालिया समय दुखों में गुजर रहा है। हाल ही में क्रिकेटर ने अपने पिता खानचंद सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ग्रेटर नोएडा लंबी बीमारी के बाद उनका 27 फरवरी को निधन हो गया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के टी20 विश्व कप 2026 सुपर 8 मैच के बाद रिंकू अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मस्ट विन सुपर 8s मुकाबले के लिए कोलकाता में टीम में फिर से शामिल हो गए थे। भारत की टी20 विश्व कप 2026 की जीत के बाद एक भावपूर्ण पोस्ट में रिंकू ने कहा कि अपने पिता से बात किए बिना एक दिन भी अधूरा लगता है और उनके बिना आगे के जीवन की कल्पना करना उनके लिए मुश्किल है।
रिंकू सिंह ने लिखा मैंने तुमसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं बिताए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी लेकिन मुझे पता है कि मुझे हर कदम पर तुम्हारी जरूरत होगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा "तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि कर्तव्य पहले आता है, इसलिए मैदान पर में सिर्फ तुम्हारे सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब जब तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। काश तुम मेरे साथ होते। खुशी के हर छोटे-बड़े पल में तुम्हारी कमी महसूस होगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पापा।"
इस बीच रिंकू ने टी20 विश्व कप में भारत के लिए केवल पांच मैच खेले, जहां उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और सुपर 8 चरण के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण आफ्रीका के खिलाफ शून्य पर आउट होने सहित कुल मिलाकर केवल 24 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद रिंकू को टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामित किया गया।
