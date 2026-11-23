IPL 2027 के लिए क्या है धोनी का सही काम, इरफान पठान ने बताया, कहा- वह ऑक्शन टेबल पर नहीं बैठेंगे
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2027 के लिए दिसंबर में गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन की मेज पर नहीं बैठेंगे। उनका काम युवा खिलाड़ियों को गाइड करना और टीम को आईपीएल जीतने के मिशन पर सहायता करना है।
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 की नीलामी के दौरान टीम प्रबंधन के साथ बोली लगाने की मेज पर नजर नहीं आएंगे। उनका असली काम खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना है ऑक्शन टेबल पर बैठना नहीं।
वह मेंटोर (मार्गदर्शक) के रूप में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने और अपने अनुभव से उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आईपीएल की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी। इस महीने की शुरुआत में धोनी के आईपीएल करियर के समापन के साथ ही उन्हें सीएसके का मेंटर नियुक्त किया गया था। धोनी ने 2008 से 2026 के बीच आईपीएल के 19 सत्रों में से 17 में सीएसके का प्रतिनिधित्व किया। वह 2016 और 2017 में टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि इन दो सत्रों में चेन्नई की टीम निलंबित थी।
धोनी नीलामी की मेज पर नहीं बैठेंगे
पठान ने जियोस्टार पर कहा, ''मैं जितना धोनी को जनता हूं, मुझे नहीं लगता कि वह नीलामी की मेज पर बैठेंगे।'' उन्होंने कहा, ''वह मेंटोर हैं और नीलामी में बैठना उनकी भूमिका नहीं है। उनका काम खिलाड़ियों को सही दिशा दिखाना, अपना अनुभव साझा करना, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करना और उन्हें सीएसके के लिए मैच जीतना सिखाना है। बोली लगाने और नीलामी से जुड़े फैसले टीम प्रबंधन पर छोड़ दिए जाएंगे।''
चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं एमएस
पांच ने धोनी के पांच आईपीएल खिताबों का जिक्र करते हुए कहा, ''धोनी चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं और जिन लोगों को अपना काम अच्छी तरह आता है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी निभाने देते हैं। सीएसके का प्रबंधन और उसकी रणनीतिक टीम काफी मजबूत है। उसने वर्षों से खिताब जीतने वाली टीमें बनाई हैं और धोनी ने हमेशा उन पर पूरा भरोसा किया है।''
अपने फैसलों का श्रेय नहीं लेते पांच बार के चैंपियन
पठान ने कहा कि धोनी कभी सुर्खियों में रहने या मैदान के बाहर लिए गए फैसलों का श्रेय नहीं लेते हैं। वह अपनी नयी भूमिका में भी पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करेंगे। पठान ने कहा, ''इसलिए अगर धोनी सीएसके की नीलामी मेज पर बैठे दिखाई देते हैं तो मुझे हैरानी होगी। मेंटोर के तौर पर वह अपने तरीके से टीम से जुड़े रहेंगे और उनका काम पर्दे के पीछे होगा।''
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2008 से लेकर 2026 तक बतौर प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5000 से अधिक रन बनाए। वे आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से कई मुकाबलों को यादगार बनाया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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