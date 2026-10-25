धोनी सीएसके के लिए खेलना चाहते हैं एक और IPL सीजन, बोले- ‘मुझे टेस्ट से गुजरना होगा’
एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और आईपीएल सीजन खेलने की इच्छा जताई है। हालांकि वह IPL 2027 में हिस्सा लेंगे या नहीं यह पूरी तरह डॉकटर्स पर डिपेंड करता है। धोनी चोट के चलते पिछले सीजन एक मैच नहीं खेल पाए थे।
एमएस धोनी अगले साल आईपीएल खेलेंगे या नहीं? पिछले कई सालों से सीजन शुरू होने से पहले धोनी को लेकर इस तरह की बातें क्रिकेट के गलियारों में होती रहती है। माही अब 45 साल के हो गए हैं और पिछले आईपीएल सीजन चोटिल होने की वजह से वह एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। फैंस को डर था कि धोनी क्रिकेट के मैदान पर बिना आखिरी झलक दिखाए ही रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि अब एमएस धोनी और सीएसके फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। धोनी ने खुद आईपीएल 2027 में खेलने की इच्छा जताई है। यह उनके करियर का आखिरी सीजन हो सकता है। हालांकि वह अगले साल आईपीएल खेलेंगे या नहीं यह दिसंबर में डॉकटर्स की रिपोर्ट्स के बाद ही तय होगा।
ANI के अनुसार एक इवेंट के दौरान धोनी से पूछा गया कि क्या वह एक और सीजन खेलना चाहेंगे, जिस पर धोनी ने मजाक में जवाब दिया, “डॉक्टर, मुझे टेस्ट से गुजरना होगा। आपको मुझे रिपोर्ट देनी होगी, और फिर दिसंबर से पहले, मुझे देखना होगा, आप जानते हैं, कि मैं शायद एक और सीजन खेलने के लिए कितना मजबूत हूं।”
CSK के पूर्व कप्तान ने डॉक्टरों पर सारा दबाव डालते हुए कहा कि वे ही यह पक्का करेंगे कि वह एक और साल के लिए IPL की मुश्किलों को झेलने की हालत में हैं।
उन्होंने आगे कहा, "और अगर मैं नहीं हूँ, तो, आप जानते हैं, आपको यह पक्का करना होगा कि आप मेरे साथ सब कुछ ठीक करें और यह पक्का करें कि यह पुरानी विंटेज गाड़ी सड़क पर अच्छी तरह से चल रही है। इसलिए सारा प्रेशर उन पर है।"
धोनी का आईपीएल करियर
धोनी IPL इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, जो 278 मैचों की 242 पारियों में 38.30 की औसत से 5,439 रन और 24 अर्द्धशतक के साथ ऑल-टाइम रन बनाने वालों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं। एक कप्तान के तौर पर, उन्होंने CSK को पांच IPL खिताब और दो चैंपियंस लीग T20 खिताब दिलाए हैं। हालांकि, 2024 से रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में, CSK वैसा असर नहीं डाल पाई है। पिछले दो सीजन में, CSK आखिरी स्थान (2025) और इस साल आठवें स्थान पर रही है। उन्होंने आखिरी बार 2023 में धोनी की कप्तानी में IPL खिताब जीता था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें