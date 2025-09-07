MS Dhoni turns action hero plays a task force officer in The Chase alongside Bollywood star R Madhavan teaser launch क्रिकेट के बाद बॉलीवुड में एमएस धोनी दिखाएंगे जलवा, टीजर हुआ लॉन्च; जानिए क्या है रोल, Cricket Hindi News - Hindustan
क्रिकेट के बाद बॉलीवुड में एमएस धोनी दिखाएंगे जलवा, टीजर हुआ लॉन्च; जानिए क्या है रोल

क्रिकेट के बाद बॉलीवुड में एमएस धोनी दिखाएंगे जलवा, टीजर हुआ लॉन्च; जानिए क्या है रोल

दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी वासन बाला की द चेज में एक टास्क फोर्स अधिकारी की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, जिसमें आर माधवन भी हैं। रविवार को निर्माताओं ने द चेज मूवी का एक टीजर जारी किया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 06:19 PM
भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। वह तीन आईसीसी ट्रॉफी (टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। बतौर कप्तान धोनी का करियर बेहद शानदार रहा था। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने काफी सफलता हासिल की। पूर्व भारतीय कप्तान बॉलीवुड की एक एक्शन मूवी में नजर आने वाले हैं। रविवार को बॉलीवुड स्टार आर माधवन ने अपनी आने वाले मूवी द चेज का टीजर जारी किया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी टास्क फोर्स ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। जिसका निर्देशन वासन बाला ने किया है।

टीजर में माधवन और धोनी दोनों ही काले कपड़े पहने, बुलेटप्रूफ जैकेट और काले चश्मे के साथ एक मिशन पूरा करते हुए दिख रहे हैं। धोनी को टास्क फोर्स ऑफिसर के रोल में देखकर फैंस हैरान रह गए। प्रशंसक इसे धोनी का बड़े पर्दे पर डेब्यू बता रहे हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जून में वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने। धोनी की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम 18 महीने तक दुनिया की नंबर एक टीम भी रही।

भारत को 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले धोनी ने आईसीसी द्वारा साझा किए गए बयान में कहा, ‘‘आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो दुनिया भर के विभिन्न पीढ़ियों के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा।’’

