एक था जो स्टंप्स के पीछे से गेम पलट देता था, नाम तो सबको पता ही होगा
एमएस धोनी का खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल से नाता टूट गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके रिटायरमेंट की घोषणा की और उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी। एमएस धोनी अपनी कप्तानी के लिए फेमस थे।
एक था जो स्टंप्स के पीछे खड़े होकर भी मैच पलट देता था...ये बात अक्सर महेंद्र सिंह धोनी के लिए कही जाती है, लेकिन अब आपको ये महारथी कभी स्टंप्स के पीछे नजर नहीं आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद कई सालों तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेलने वाले एमएस धोनी की एक प्लेयर के तौर पर पारी समाप्त हो गई है। आईपीएल 2025 में उन्होंने आखिरी बार कोई मुकाबला खेला था। 2026 के सीजन में वे चोटिल रहे, जबकि 2027 से पहले उनके रिटायरमेंट का ऐलान खुद चेन्नई सुपर किंग्स ने किया है, क्योंकि सीएसके ने उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी है।
आईपीएल 2027 के रिटेंशन डे पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात का ऐलान किया है कि एक खिलाड़ी के तौर पर एमएस धोनी का सफर यहीं तक था। अब वे टीम मेंटॉर की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएल 2027 से ही उनकी भूमिका शुरू हो जाएगी। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ को पूरी तरह बदल दिया गया है। इसके बाद कहा जा रहा था कि जो नए हेड कोच जहीर खान हैं, वे धोनी से रिटेंशन को लेकर मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात हुई है, लेकिन चेन्नई और धोनी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वे आगे नहीं खेल पाएंगे। धोनी की उम्र इस समय 45 साल है।
एमएस धोनी ने आईपीएल के कुल 18 सीजन में हिस्सा लिया, जिसमें से 17 सीजन वे खेले। 2026 के सीजन में चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेल सके थे। हालांकि, धोनी को उनके रनों, अर्धशतकों या फिर शतकों के लिए नहीं जाना जाता है। उनकी खासियत हमेशा से उनकी कप्तानी, फिनिशिंग और विकेटकीपिंग रही है। जहां टीम को जरूरत होती थी कि बल्ले से वे टीम को जीत दिलाएं तो वे अपने तूफानी अंदाज और फिर छक्का लगाकर जीत दिलाने के लिए फेमस रहे।
स्टंप्स के पीछे थे बेताज बादशाह
वहीं, अगर टीम को जरूरत थी कि वे मैदान पर हैं और टीम फंस रही है तो वे स्टंप्स के पीछे से मैच पलटने के लिए जाने जाते थे। किस गेंदबाज को कब इस्तेमाल करना है, किसे कहां फील्ड पर रखना है और किस बल्लेबाज के लिए क्या प्लान लेकर आना है, इन सभी चीजों में एमएस धोनी को महारत हासिल था। धोनी अपनी स्टंपिंग के लिए भी फेमस थे। वे जब स्टंप्स के पीछे खड़े होते थे तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी क्रीज के अंदर रहकर शॉट खेलना पसंद करता था, क्योंकि पता था कि जरा सी चूक में एमएस धोनी उनका काम तमाम कर देंगे।
'धोनी के बिना सीएसके नहीं'
चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन को भी पता है कि एमएस धोनी क्या चीज हैं। तभी तो उन्होंने रिटायरमेंट और नई भूमिका पर कहा है, "MS धोनी के बिना CSK, CSK नहीं है। लगभग दो दशकों से, हम एक-दूसरे के साथ चले हैं और आगे बढ़े हैं, जीत, मुश्किलों और बीच की हर चीज में। हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, इसकी एक वजह है: हम इंटेंट पर सवाल नहीं उठाते। इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया है। 2008 में, मैंने जोर दिया था कि धोनी को CSK का हिस्सा होना चाहिए... पता चला कि यह मेरा सबसे अच्छा फैसला था। फ्रेंचाइजी के लिए उनकी सभी कामयाबियों की वजह से नहीं, बल्कि वह जिस तरह के इंसान हैं, उसकी वजह से। धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे। यह हमेशा उनका घर रहेगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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