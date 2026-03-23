जैसे ही मैदान पर उतरे एमएस धोनी, फूट-फूटकर रोने लगी फैन; क्या ये माही का आखिरी IPL है?
इवेंट के दौरान जब एमएस धोनी मैदान पर उतरे तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक फैन तो फूट-फूटकर रोने लगी और उसकी जुबां पर सिर्फ एक ही ना था, धोनी-धोनी। आप भी देखें वीडियो-
IPL 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। फैंस एक बार फिर फील्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स के लीजेंड एमएस धोनी को देखने के लिए तैयार हैं। माही इंटरनेशनल क्रिकेट से 2020 में संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में वह साल में एक ही बार आईपीएल के दौरान खेलते नजर आते हैं। माही की मैदान पर झलक फैंस को कई खुशियों के पल दे जाती है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही इस बार फैंस को ऐसा नजारा देखने को मिला। सीएसके ने हाल ही में ‘Roar’ इवेंट का आयोजन कराया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के कई पूर्व खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।
इस इवेंट के दौरान जब एमएस धोनी मैदान पर उतरे तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक फैन तो फूट-फूटकर रोने लगी और उसकी जुबां पर सिर्फ एक ही ना था, धोनी-धोनी। आप भी देखें वीडियो-
धोनी का हो सकता है ये आखिरी IPL
पिछले कई ऐसा हो रहा है कि जब भी आईपीएल के नए सीजन का आगाज होता है तो उससे पहले माहौल बनने लगता है कि यह एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। मगर हर बार माही इन रिपोर्ट्स को गलत साबित करते हुए अगले सीजन में मैदान पर उतरते हैं। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। हालांकि इस बार यह हो सकता है कि माही फैंस को बतौर खिलाड़ी आखिरी बार आईपीएल खेलते नजर आए।
दरअसल, सीएसके बदलाव के दौर से गुजर रही है। बतौर विकेट कीपर संजू सैमसन उन्हें रिप्लेस करने के लिए आ गए हैं। वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ संभाल रहे हैं। सीएसके ने इस बार युवा खिलाड़ियों में भी काफी निवेश किया है।
धोनी की उम्र भी उनके आईपीएल रिटायरमेंट की सबसे बड़ी वजह बन रही है। माही अब 44 साल के हो गए हैं। इस साल 7 जुलाई को वह 45 वर्ष को पूरे हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें