धोनी ने अपने खिलाड़ियों के लिए सेट की थी एक बाउंड्री, कोई नहीं कर सकता था पार; रहाणे का खुलासा

अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल और टीम इंडिया में एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब टीम होटल में होती थी तो माही ने खिलाड़ियों के लिए एक बाउंड्री सेट की हुई थी।

एमएस धोनी के कमरे का दरवाजा अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा खुला रहता है। बड़े-बड़े क्रिकेटर माही की इस आदत को काफी पसंद करते हैं। उनके कई साथी खिलाड़ियों ने यह भी कन्फर्म किया कि माही अपने कमरे में बहुत ही कम अकेले रहते हैं, उनके कमरे में अकसर कई खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है तो कोई अपने खेल के बारे में बात कर रहा होता है। मगर अजिंक्य रहाणे ने खुलासा किया है कि धोनी ने अपने खिलाड़ियों के लिए इस दौरान एक बाउंड्री भी सेट की हुई थी।

भारत के पूर्व बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने भारत और IPL फ्रेंचाइजी CSK और RPSG के लिए धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, ने याद किया कि कैसे महान कप्तान ने टीम के अंदर एक आरामदायक और स्वागत करने वाला माहौल बनाया। रहाणे ने कहा कि धोनी का होटल रूम टूर के दौरान टीम के साथियों के लिए रेगुलर हैंगआउट था और उन्होंने एक आसान नियम बताया जिसका पूर्व कप्तान के पर्सनल स्पेस के मामले में सभी सम्मान करते थे।

ओवरलैप क्रिकेट YouTube क्रिकेट पर रहाणे ने कहा, "वह (MS धोनी) बहुत शांत और कूल हैं और सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं। उनका कमरा लगभग हमेशा किसी के भी कुछ भी करने के लिए खुला रहता था। कई बार, उनमें से 10 से 15 या पूरी टीम उनके कमरे में होती थी। लेकिन जब उनका दरवाजा बंद होता था, तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी।"

रहाणे हुए रिटायर, धोनी IPL में अभी भी एक्टिव चोट की वजह से आईपीएल 2026 में एक भी मैच ना खेलने वाले माही ने अभी तक अपनी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है। वह सीएसके के लिए बतौर खिलाड़ी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं यह कन्फर्म नहीं है। मगर रिपोर्ट्स हैं कि 44 साल के माही अब तौर खिलाड़ी आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।