धोनी ने अपने खिलाड़ियों के लिए सेट की थी एक बाउंड्री, कोई नहीं कर सकता था पार; रहाणे का खुलासा
अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल और टीम इंडिया में एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब टीम होटल में होती थी तो माही ने खिलाड़ियों के लिए एक बाउंड्री सेट की हुई थी।
एमएस धोनी के कमरे का दरवाजा अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा खुला रहता है। बड़े-बड़े क्रिकेटर माही की इस आदत को काफी पसंद करते हैं। उनके कई साथी खिलाड़ियों ने यह भी कन्फर्म किया कि माही अपने कमरे में बहुत ही कम अकेले रहते हैं, उनके कमरे में अकसर कई खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है तो कोई अपने खेल के बारे में बात कर रहा होता है। मगर अजिंक्य रहाणे ने खुलासा किया है कि धोनी ने अपने खिलाड़ियों के लिए इस दौरान एक बाउंड्री भी सेट की हुई थी।
भारत के पूर्व बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने भारत और IPL फ्रेंचाइजी CSK और RPSG के लिए धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, ने याद किया कि कैसे महान कप्तान ने टीम के अंदर एक आरामदायक और स्वागत करने वाला माहौल बनाया। रहाणे ने कहा कि धोनी का होटल रूम टूर के दौरान टीम के साथियों के लिए रेगुलर हैंगआउट था और उन्होंने एक आसान नियम बताया जिसका पूर्व कप्तान के पर्सनल स्पेस के मामले में सभी सम्मान करते थे।
ओवरलैप क्रिकेट YouTube क्रिकेट पर रहाणे ने कहा, "वह (MS धोनी) बहुत शांत और कूल हैं और सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं। उनका कमरा लगभग हमेशा किसी के भी कुछ भी करने के लिए खुला रहता था। कई बार, उनमें से 10 से 15 या पूरी टीम उनके कमरे में होती थी। लेकिन जब उनका दरवाजा बंद होता था, तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी।"
रहाणे हुए रिटायर, धोनी IPL में अभी भी एक्टिव
चोट की वजह से आईपीएल 2026 में एक भी मैच ना खेलने वाले माही ने अभी तक अपनी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है। वह सीएसके के लिए बतौर खिलाड़ी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं यह कन्फर्म नहीं है। मगर रिपोर्ट्स हैं कि 44 साल के माही अब तौर खिलाड़ी आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
वहीं रहाणे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल और घरेलू करियर को अलविदा कहते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। 38 साल के रहाणे ने भारत के लिए अपने आखिरी मैच के तीन साल बाद अपने करियर को अलविदा कह दिया, यह कहते हुए कि उन्हें लगा कि आगे बढ़ने का यह सही समय है। रहाणे ने 2011 और 2023 के बीच 85 टेस्ट, 90 ODI और 20 T20I में भारत का प्रतिनिधित्व किया, खुद को देश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया और सभी फ़ॉर्मेट में कई यादगार जीत में अहम भूमिका निभाई।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें