होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

60 की उम्र तक IPL में CSK की जर्सी में नजर आएंगे एमएस धोनी? रिटायरमेंट को लेकर नया बयान वायरल

Mar 23, 2026 10:57 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

44 साल के धोनी ने मजाक-मजाक में कहा कि वह 60 साल तक IPL खेल सकते हैं। धोनी ने भले ही मजाक-मजाक में ये बात रही हो, लेकिन इतना सुनते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा था।

60 की उम्र तक IPL में CSK की जर्सी में नजर आएंगे एमएस धोनी? रिटायरमेंट को लेकर नया बयान वायरल

हर साल जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल शुरू होता है तो एक सवाल सभी के जेहन में होता है कि यह सीजन एमएस धोनी का आखिरी सीजन होगा या नहीं? साल 2019 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले और 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले एमएस धोनी लगातार आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं। अपने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी एक ट्रॉफी वे टीम को जिता चुके हैं। अब एक नया बयान इस 44 साल के धुरंधर का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे 60 साल की उम्र तक आईपीएल खेलने की कोशिश करेंगे।

दरअसल, आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत से पहले रविवार 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने एक इवेंट का आयोजन किया, जिसका नाम रोअर26 था। इस फैन इवेंट में एक बार फिर एमएस धोनी ने ऐसा बयान दिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है और फैंस भी इसको लेकर उत्साहित हैं। दरअसल, 44 साल के धोनी ने मजाक-मजाक में कहा कि वह 60 साल तक IPL खेल सकते हैं। धोनी ने भले ही मजाक-मजाक में ये बात कही हो, लेकिन इतना सुनते ही पूरा चेपॉक स्टेडियम गूंज उठा।

ये भी पढ़ें:KKR की कप्तानी के लिए रहाणे नहीं, ये खिलाड़ी था आकाश चोपड़ा की पहली पसंद

सीएसके के इस इवेंट में एक्टर सिवाकार्तिकेयन ने धोनी से मजाकिया अंदाज में कहा कि वह रिटायरमेंट की बातों को नजरअंदाज करें और लंबे समय तक खेलते रहें। इस पर धोनी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मुश्किल होगा। शिवकार्तिकेयन ने धोनी से कहा, "आप 60 साल की उम्र में भी खेल सकते हैं... रिटायर मत होइए।" जिस पर धोनी हंसे और जवाब दिया, "यह थोड़ा मुश्किल है।" लेकिन जब एक्टर ने जोर दिया, तो उन्होंने मज़ाक में कहा, "ठीक है... मैं कोशिश करूंगा।" धोनी का ये जवाब सुनते ही स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खुशी से झूम उठे और ‘धोनी-धोनी’ के नारे गूंजने लगे।

धोनी IPL इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, जबकि सबसे सफल कप्तान भी हैं। वे सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले संयुक्त रूप से पहले कप्तान हैं, जबकि सबसे ज्यादा बार टीम के प्लेऑफ में पहुंचाने वाले कप्तान भी वही हैं। 278 मैचों 5439 रन वे बना चुके हैं। उन्होंने करियर में ज्यादातर समय मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के तौर पर बल्लेबाजी की है। ऐसे में रनों की संख्या बहुत अहम है। उन्होंने 2024 से पहले कप्तानी छोड़ दी थी और टीम की कमान तब से ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में है।

IPL 2026 से पहले धोनी के भविष्य को लेकर खूब चर्चा थी, लेकिन CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने साफ कर दिया था कि धोनी इस साल पूरा सीजन खेलेंगे। हालांकि, आगे क्या वे खेलने वाले हैं? इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 12 महीने का समय उस सीजन में है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनकी उम्र और टीम को ध्यान में रखते हुए वह अलग जिम्मेदारी अगले सीजन में निभा सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
IPL 2026 IPL Ms Dhoni
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।