एमएस धोनी 18 मई को खेलेंगे आखिरी IPL मैच? CSK के दिग्गज को चेन्नई में मिल सकती है विदाई
एमएस धोनी आखिरी बार आईपीएल में 18 मई को नजर आ सकते हैं। अगर उस मैच में नहीं खेले तो फिर आगे शायद इस सीजन में क्या, किसी भी सीजन में नजर नहीं आएंगे। 44 साल के धोनी इंजरी की समस्या से गुजर रहे हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के आईपीएल 2026 में दो ही लीग मैच बाकी हैं। प्लेऑफ्स में टीम पहुंचती है तो कुछ और मैच खेलने को मिल सकती हैं, लेकिन टीम की हालत और मौजूदा पॉइंट्स टेबल को देखें तो सीएसके का टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल है। सीएसके ने इस सीजन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन सीएसके फैंस इस बात से नाराज हैं कि एमएस धोनी एक भी मैच अभी तक नहीं खेले हैं। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि दो मैच पहले ही वे फिट हो गए हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं खेल रहे। अब कहा जा रहा है कि वे अपना आखिरी आईपीएल मैच सोमवार 18 मई को खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
आपको एमएस धोनी का वो बयान याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि उनकी चाहत है कि वह आखिरी आईपीएल मैच चेन्नई में खेलें। इस सीजन चेन्नई में एक ही मुकाबला सीएसके का बाकी है, जो 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शेड्यूल है। 44 साल के एमएस धोनी काफ इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 में नहीं खेले थे, लेकिन अब फिट बताए जा रहे हैं। सीएसके और अपने फैंस के लिए आखिरी बार धोनी 18 मई को चेपॉक के मैदान पर उतर सकते हैं। इस पर दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर और मैच एनालिस्ट हर्षा भोगले ने भी बयान दिया है।
हर्षा भोगले को लगता है कि धोनी सोमवार को CSK के होम गेम के दौरान सरप्राइज अपीयरेंस देंगे। क्रिकबज पर एक बातचीत के दौरान भोगले ने कहा, "चेन्नई में सिर्फ एक गेम बचा है। 18 तारीख को। अगर शहर येलो (चेन्नई के रंग में रंगा हुआ) हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर ऐसा (धोनी खेलें) होता है, तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी, भले ही यह हिचकॉकियन अपीयरेंस हो।" एमएस धोनी की लखनऊ की टिकट बुक थी, लेकिन वे टीम के साथ नहीं गए और अब चेन्नई में आखिरी मैच में खेल सकते हैं।
वहीं, अगर CSK की प्लेऑफ्स के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यह बहुत कम हैं। पांच बार की चैंपियन को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। इसके बाद टीम के खाते में 16 पॉइंट्स जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसे नेट रन रेट का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा, क्योंकि कई टीमें 16 से ज्यादा अंक हासिल कर सकती हैं। इनमें आरसीबी, जीटी, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का नाम शामिल है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट