एमएस धोनी ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है। वह 2027 में बतौर प्लेयर नहीं खेलेंगे। हालांकि, धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़े रहेंगे। उन्हें सीएसके का मेंटोर नियुक्त किया गया है।

एमएस धोनी की 'धुरंधरी' अब मैदान पर नहीं दिखेगी। भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया है। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी रिटायरमेंट ले लिया है। वह चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पीले समंदर को वीरान कर गए। धोनी जब मैदान पर उतरते थे तो फैंस का जोश और उत्साह गजब का होता था। धोनी का बतौर प्लेयर भले ही सफर समाप्त हो गया लेकिन सीएसके से उनका नाता बरकरार रहेगा। चेन्नई ने 45 वर्षीय धोनी को अपना मेंटोर बनाया है। धोनी और सीएसके आईपीएल में एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। वह आईपीएल में सिर्फ दो सीजन छोड़कर हमेशा सीएसके की ओर से खेले। धोनी को फैंस प्यार से 'थाला' कहते हैं, जिसका मतलब लीडर है।

18 साल के बाद IPL से जुदा हुआ ‘नायाब सितारा’ धोनी बतौर प्लेयर आईपीएल से 18 सालों के बाद जुदा हुए हैं। वह 2008 में आईपीएल की शुरुआत में सीएसका का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने 2008 से लेकर 2023 तक चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की। जब 2016 और 2017 में सीएसके पर बैन लगा, तब धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट की तरफ से खेले थे। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पर आईपीएल से बैन लगा दिया गया था। इस मामले टीम के तत्कालीन सीईओ गुरुनाथ मयप्पन पर अवैध सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा था।

धोनी ने आईपीएल 2024 से पहले छोड़ी कप्तानी धोनी ने आईसपीएल 2024 में सीएसके की बागडोर सौंपी। हालांकि, गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण धोनी को 2025 में भी फ्रेंचाइजी की कमान संभाली पड़ी। धोनी ने आईपीएल में कुल 235 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 137 जीते और 97 गंवाए। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में टीम की संभालने वाले और सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान हैं। आखिरी गेंद पर मैच जिताने वाले उनके कारनामे और मशहूर 'हेलीकॉप्टर शॉट' सीएसके और आईपीएल के इतिहास का एक खास हिस्सा बन चुके हैं।

धोनी आईपीएल में हासिल की ये बड़ी उपलब्धियां धोनी ने आईपीएल में अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार फाइनल में जगह बनाई है। वह आईपीएल में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पांच ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। उनकी अगुवाई में चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में खिताब जीता। धोनी के अलावा कप्तान के रूप में पांच ट्रॉफी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए जीती। धोनी ने 278 आईपीएल मैचों में 38.30 के औसत से 5439 रन जुटाए। वह आईपीएल में चेन्नई के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर। उनसे आगे सुरेश रैना (200 मैचों में 5528 रन) हैं। धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सातवें पायदान पर हैं।

क्या चोट ने धोनी को रिटायर होने पर मजूबर किया? आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर खेलने को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं। बार-बार चोटिल होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में फ्रेंचाइजी के लिए धोनी की भागीदारी सीमित होती गई थी। वह निचलेक्रम में बैटिंग करने उतरते थे। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने का कायल नहीं थे। उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी चोट और फिटनेस को लेकर कहा था कि मेडिकल जांच के बाद ही वह तय करेंगे कि उनका शरीर एक और आईपीएल सीजन खेलने के लिए तैयार है या नहीं। मैचों के दौरान जब प्रशंसक घबराहट में अपनी उंगलियां चबा रहे होते थे, तब धोनी का शांत रहकर, पलक झपकते ही स्टंपिंग करके चौंका देते थे। और उनकी लीक से हटकर सोचने की अनोखी क्षमता कमाल की रही। उन्होंने आईपीएल में 158 कैच लपके गए, जो भारतीय लीग में सर्वाधिक हैं।

‘धोनी के बिना CSK की कल्पना नहीं की जा सकती’ माही के रिटायरमेंट पर चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने बयान में कहा, ''धोनी के बिना सीएसके की कल्पना नहीं की जा सकती। करीब दो दशक से हम हर सफलता, मुश्किल और उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे के साथ रहे हैं और साथ मिलकर आगे बढ़े हैं।'' श्रीनिवासन की बेटी और फ्रेंचाइजी की सह मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, ''धोनी मेंटोर के तौर पर सुपर किंग्स परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। उनका अनुभव और विशेषज्ञता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर बदलाव के इस दौर में। टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं और उनका मार्गदर्शन सुपरकिंग्स की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा।''

'धोनी जैसा खिलाड़ी जीवन में एक बार ही आता है' धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच विशेष जुड़ाव को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा था कि यह करिश्माई क्रिकेटर अपने खेल करियर के बाद भी लंबे समय तक फ्रेंचाइजी से जुड़ा रहेगा। रूपा ने कहा, ''धोनी जैसा खिलाड़ी जीवन में एक बार ही आता है। हम भाग्यशाली हैं और उनके प्रति बेहद आभारी हैं कि वह फ्रेंचाइजी की शुरुआत से ही सुपरकिंग्स के साथ रहे हैं और उन्होंने इस टीम की बुनियाद रखी है।'' पांच आईपीएल खिताब के अलावा धोनी ने सीएसके को दो चैंपियंस लीग टी20 खिताब भी दिलाए। चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट अब आयोजित नहीं होता है।