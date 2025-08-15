मुझे 1929 से रिटायर समझा जाए...जब 15 अगस्त को एमएस धोनी ने तोड़ा अपने फैंस का दिल
एमएस धोनी ने आज ही के दिन यानी 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। एमएस धोनी आखिरी इंटरनेशनल मैच जुलाई 2019 में खेले और अगस्त 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जुलाई 2019 में आखिरी इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेला था। इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए गए कि वे इस टी20 सीरीज में खेलेंगे या उस वनडे सीरीज में खेलेंगे, लेकिन इन कयासों पर पूर्ण विराम 15 अगस्त 2020 की शाम को लगा, जब एमएस धोनी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके रिटायरमेंट की पोस्ट चर्चा का विषय रहती है।
एमएस धोनी ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने गाना लगाया था कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है...इस गाने में एक लाइन आती है कि वो मेरी बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं...इससे उन्होंने संदेश दिया था कि वे युवा खिलाड़ियों के बीच में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके करियर की शुरुआत में भी कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट छोड़ी होगी। इससे भी ज्यादा उनका रिटायरमेंट पोस्ट इसलिए चर्चा में था, क्योंकि उन्होंने मुहूर्त की तरह रिटारमेंट की घोषणा की थी।
दरअसल, एमएस धोनी ने इंस्टाग्राम पर रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा था, "आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1929 बजे से मुझे रिटायर समझा जाए।" एमएस धोनी ने इस पोस्ट में 1929 का जिक्र किया है, जिसका मतलब है शाम को 7 बजकर 29 मिनट से...ऐसा अक्सर किसी शुभ मुहूर्त के लिए किया जाता है कि इतने बजे से इतने मिनट तक आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन एमएस धोनी ने फैंस का दिल तोड़ने के लिए ये अपनाया था।
एमस धोनी के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 350 वनडे मैचों की 297 पारियों में एमएस धोनी ने 10773 रन बनाए हैं, जिनमें 183 उनका बेस्ट स्कोर है। 50.58 का औसत और 87.57 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। 10 शतक और 73 शतक उनके बल्ले से निकले। वहीं, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 98 मैचों की 85 पारियों में कुल 1617 रन बनाए। 2 अर्धशतक उन्होंने इस फॉर्मेट में जड़े। टेस्ट क्रिकेट से धोनी ने 2014 में रिटायरमेंट लिया था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 90 मैचों में 4876 रन बनाए। 6 शतक और 33 अर्धशतक उन्होंने जड़े।