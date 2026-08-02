धोनी या युवराज नंबर-1 नहीं, अर्शदीप सिंह ने बताए टॉप 5 पावरफुल बल्लेबाजों के नाम
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टॉप 5 पावरफुल बल्लेबाजों में एमएस धोनी या युवराज सिंह को शीर्ष पर नहीं रखा। दिग्गज धोनी आईपीएल में अर्शदीप सिंह का सामना कर चुके हैं।
अर्शदीप सिंह ने टॉप 5 पावरफुल बल्लेबाजों के नाम बताए हैं। उनके सामने एक वेस्टइंडीज, दो भारतीय और दो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाम थे, जिन्हें भारतीय पेसर को रैंक करना था। अर्शदीप ने एमएस धोनी या युवराज सिंह को नंबर-1 पर नहीं रखा। उन्होंने दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज को दूसरे पायदान पर रखा जबकि पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज को तीसरे पर रैंक किया। 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को सबसे पावरफुल बल्लेबाज करार दिया। अर्शदीप और गेल आईपीएल में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लिए साथ खेल चुके हैं। गेल अब रिटायर हो चुके। धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा दिया लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास नहीं लिया। युवराज ने 2019 में संन्यास लिया था।
'उनसे आसानी से छक्के कोई नहीं मार सकता'
अर्शदीप ने कृष्णांक अत्रे के यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सबसे ऊपर तो क्रिस गेल हैं। मैं उनके साथ दो-तीन साल खेला हूं। उनसे दूर और आसानी से छक्के कोई नहीं मार सकता। मैंने कई बार उन्हें देखा है। नेट्स में वह आमतौर पर थोड़ा आराम से खेलते और बॉल को मिडिल में खेलने पर फोकस करते। आपको यह एहसास नहीं होगा कि वही बल्लेबाज मैच में जाकर पहली ही गेंद से छक्का मारना शुरू करेगा। वह देखते कि कंडीशन कैसी हैं, फिर हिट करते। दूसरे नंबर पर माही भाई हैं। तीसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं। फिर मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स हैं।'' हालांकि, अर्शदीप ने कहा, ''हेडन और साइमंड्स के साथ नहीं खेला तो मुझे पता नहीं कि दोनों ऑस्ट्रेलिायाई क्रिकेटर कितने पावरफुल थे।''
'मैं अभी प्लान बता दूं और चेन्नई सुपर किंग्स…'
धोनी ने आईपीएल में अर्शदीप के खिलाफ 18 गेंदों में 32 रन बनाए हैं। वह 2019 से पंजाब फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। वहीं, अर्शदीप से जब गया गया कि कल्पना करो कि आप 20 ओवर धोनी को डाल रहे हैं। आपको 15 रन डिफेंड करने हैं। आप यह बताओ कि उन्हें कौन-सी छह बॉल फेंकोगे? तेज गेंदबाज ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''माही भाई अभी रिटायर नहीं हुए हैं। आप क्यों प्लान का खुलासा करने को कह रहे हो। मैं अभी प्लान बता दूं और उधर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एनालिस्ट लिख लेगा कि यह छह बॉल ऐसे डालेगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर माही भाई मेरे सामने होंगे तो मैं उन्हें सिंगल देना चाहूंगा ताकि दूसरा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ जाए। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी रणनीति होगी क्योंकि उनका हमेशा अंतिम ओवरों में गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा रहा है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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