क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर धोनी और मेसी तक, 2026 में संन्यास ले सकते हैं खेल जगत के ये बड़े सितारे

संक्षेप: टेनिस की दुनिया से नोवाक जोकोविच, फुटबॉल की दुनिया से रोनाल्डो और मेसी, क्रिकेट जगत से महेंद्र सिंह धोनी, हरमनप्रीत कौर और शाकिब अल हसन अगर अलविदा कहते हैं तो यह साल खेल जगत के लिए चुनौतीपू्र्ण होगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों की भरपाई करना मुश्किल होगा।

साल 2026 वैश्विक खेलों के इतिहास में एक बड़े बदलाव का केंद्र बनने जा रहा है, जहां दशकों तक मैदान पर राज करने वाले कई महान खिलाड़ी खेल को अलविदा कह सकते हैं। टेनिस की दुनिया में 'बिग थ्री' के आखिरी स्तंभ नोवाक जोकोविच अब केवल रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि वे कार्लोस अल्कारेज और जैनिक सिनर जैसे युवा खिलाड़ियों के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। वहीं, फुटबॉल के मैदान पर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का अंत 2026 विश्व कप के साथ होने की प्रबल संभावना है। रोनाल्डो ने पहले ही इस विश्व कप को अपना आखिरी टूर्नामेंट मान लिया है, जबकि मेसी के लिए यह एक उत्सव की तरह होगा, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम अब पूरी तरह से उन पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से खेलना शुरू कर चुकी है।

भारतीय क्रिकेट के लिए भी 2026 एक भावुक वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि 'थाला' यानी महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर पर विराम लगने के संकेत मिल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा संजू सैमसन को टीम में शामिल करना इस ओर इशारा करता है कि यह धोनी का आखिरी वर्ष होगा। साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के बजाय संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओर देख रही है। इसी तरह, भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी 2026 का टी20 विश्व कप उनके करियर का अंतिम बड़ा पड़ाव हो सकता है। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामकता और बेखौफ खेल से यह दिखाया है कि महिला क्रिकेट में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। 2026 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेंगी और लड़कियों को इंस्पायर करेंगी।

खेल की इस फेहरिस्त में बांग्लादेश के महानतम ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम भी शामिल है, जिनका करियर शायद बिना किसी औपचारिक विदाई के समाप्त हो जाए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने देश से दूर शाकिब का जाना बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि शाकिब अल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से हैं और उन्होंने अपनी टीम को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है।