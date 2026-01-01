Cricket Logo
क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर धोनी और मेसी तक, 2026 में संन्यास ले सकते हैं खेल जगत के ये बड़े सितारे

संक्षेप:

टेनिस की दुनिया से नोवाक जोकोविच, फुटबॉल की दुनिया से रोनाल्डो और मेसी, क्रिकेट जगत से महेंद्र सिंह धोनी, हरमनप्रीत कौर और शाकिब अल हसन अगर अलविदा कहते हैं तो यह साल खेल जगत के लिए चुनौतीपू्र्ण होगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों की भरपाई करना मुश्किल होगा।

Jan 01, 2026 05:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 वैश्विक खेलों के इतिहास में एक बड़े बदलाव का केंद्र बनने जा रहा है, जहां दशकों तक मैदान पर राज करने वाले कई महान खिलाड़ी खेल को अलविदा कह सकते हैं। टेनिस की दुनिया में 'बिग थ्री' के आखिरी स्तंभ नोवाक जोकोविच अब केवल रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि वे कार्लोस अल्कारेज और जैनिक सिनर जैसे युवा खिलाड़ियों के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। वहीं, फुटबॉल के मैदान पर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का अंत 2026 विश्व कप के साथ होने की प्रबल संभावना है। रोनाल्डो ने पहले ही इस विश्व कप को अपना आखिरी टूर्नामेंट मान लिया है, जबकि मेसी के लिए यह एक उत्सव की तरह होगा, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम अब पूरी तरह से उन पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से खेलना शुरू कर चुकी है।

भारतीय क्रिकेट के लिए भी 2026 एक भावुक वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि 'थाला' यानी महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर पर विराम लगने के संकेत मिल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा संजू सैमसन को टीम में शामिल करना इस ओर इशारा करता है कि यह धोनी का आखिरी वर्ष होगा। साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के बजाय संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओर देख रही है। इसी तरह, भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी 2026 का टी20 विश्व कप उनके करियर का अंतिम बड़ा पड़ाव हो सकता है। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामकता और बेखौफ खेल से यह दिखाया है कि महिला क्रिकेट में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। 2026 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेंगी और लड़कियों को इंस्पायर करेंगी।

खेल की इस फेहरिस्त में बांग्लादेश के महानतम ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम भी शामिल है, जिनका करियर शायद बिना किसी औपचारिक विदाई के समाप्त हो जाए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने देश से दूर शाकिब का जाना बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि शाकिब अल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से हैं और उन्होंने अपनी टीम को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है।

टेनिस की दुनिया से नोवाक जोकोविच, फुटबॉल की दुनिया से रोनाल्डो और मेसी, क्रिकेट जगत से महेंद्र सिंह धोनी, हरमनप्रीत कौर और शाकिब अल हसन अगर अलविदा कहते हैं तो यह साल खेल जगत के लिए चुनौतीपू्र्ण होगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों की भरपाई करना मुश्किल होगा। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट की दुनिया से पूरी तरह अलग होने की प्रबल संभावना है क्योंकि वे 6 साल पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं। वहीं, हरमनप्रीत कौर वूमेन्स प्रीमियर लीग में खेलती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए यह उनका आखिरी साल साबित हो सकता है। शाकिब अल हसन अपने देश में बनी राजनीतिक अस्थिरता और उन पर लगे आरोपों के कारण चाहते हुए भी अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। रोनाल्डो ने 2026 के वर्ल्ड कप को अपना आखिरी टूर्नामेंट बताया है। अर्जेटीना की टीम अब मेसी के आगे देखना शुरू कर चुकी है। जब ये सभी खिलाड़ी एक साथ खेल के मंच से हटेंगे, तो खेल की दुनिया थोड़े समय के लिए खाली महसूस करेगी। हालांकि, इनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पैमाना बनकर रहेगी।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
