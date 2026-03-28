IPL 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हुए एमएस धोनी, जानिए कितने मैच मिस कर सकते हैं माही?
IPL 2026 की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एमएस धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों को मिस कर सकते हैं।
अगर आप महेंद्र सिंह धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो यह खबर आपको आहत कर सकती है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी आईपीएल 2026 के पहले कुछ मैचों को मिस करने वाले हैं। एमएस धोनी करीब दो सप्ताह के लिए आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, बल्कि चोट है।
दरअसल,एमएस धोनी IPL 2026 के पहले दो हफ्ते तक सीएसके के लिए नहीं खेल पाएंगे। वह अभी पिंडली में खिंचाव (काफ स्ट्रेन) के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने दे दी है। सीएसके ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया है, "MS धोनी अभी काफ स्ट्रेन के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इस वजह से उनके IPL 2026 के पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाने की संभावना है। जल्दी ठीक हो जाओ, थाला!"
IPL 2026 के शेड्यूल को देखें तो पहले दो सप्ताह में चेन्नई सुपर किंग्स को चार मुकाबले खेलने हैं। 11 अप्रैल तक चार लीग फेज के मैच सीएसके खेलने वाली है। इसके अलावा 14 अप्रैल को पांचवां मैच है। माना जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 मैच एमएस धोनी मिस कर सकते हैं। एमएस धोनी के आईपीएल करियर में पहली बार होगा कि वे इतने ज्यादा मैच चोटों के कारण मिस करेंगे। एमएस धोनी के साथ उम्र इस समय एक समस्या है। वे 44 साल के हो चुके हैं और जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च से करनी है। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहटी में है। इसके बाद पंजाब किंग्स से चेन्नई में ही सीएसके को 3 अप्रैल को भिड़ना है। 5 अप्रैल को आरसीबी से बेंगलुरु में भिड़ंत होगी। 11 अप्रैल को दिल्ली से चेन्नई में भिड़ंत होनी है। हालांकि, चोट सीएसके के लिए ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि संजू सैमसन विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि कप्तान तो पहले से रुतुराज गायकवाड़ हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें