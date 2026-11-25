एमएस धोनी को छोड़ा, दो विदेशी शामिल; आकाश चोपड़ा ने चुने 21वीं सदी के टॉप 3 टेस्ट विकेटकीपर-बैटर
आकाश चोपड़ा ने 21वीं सदी के टॉप 3 टेस्ट विकेटकीपर-बैटर की लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी शामिल किए। उन्होंने एमएस धोनी को छोड़ दिया।
भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने पसंदीदा 21वीं सदी के टॉप 3 टेस्ट विकेटकीपर-बैटर चुने हैं। उन्होंने एक भारतीय और दो विदेशी को जगह दी। उन्होंने अपनी लिस्ट में पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी को शामिल नहीं किया। धोनी ने 90 टेस्ट में 38.09 के औसत से 4876 रन बनाए, जिसमें 6 शतकीय और 33 अर्धशतकीय पारिया हैं। उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट में विकेट के पीछे 294 शिकार किए। उन्होंने 256 कैच पकड़े और 38 स्टंपिंग की। वह टेस्ट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शिकार करने वाले भारतीय और ओवरऑल लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं।
आकाश चोपड़ा की लिस्ट में ऋष पंत
आकाश ने क्रिकइन्फो पर शेयर किए गए वीडियो में 21वीं सदी के टॉप 3 टेस्ट विकेटकीपर-बैटर के नाम बताए। उन्होंने पहले स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट, दूसरे पर ऋषभ पंत और तीसरे पायदान पर एंडी फ्लावर को रखा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज गिलक्रिस्ट ने अपने करियर में 96 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 47.60 के औसत से 5570 रन बटोरे। उन्होंने 17 शतक और 26 अर्धशतक जमाए। गिलक्रिस्ट ने विकेट के पीछे कुल 416 शिकार (379 कैच, 37 स्टंपिंग) किए। वह टेस्ट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शिकार करने वालों की फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर पर हैं। वीडियो को चार कैटेगरी में बांटा गया था। टॉप 15, टॉप 10, टॉप 5 और टॉप 3। आकाश ने चारों कैटेगरी में पंत के नाम पर मुहर लगाई।
'और भी विकेटकीपर हैं लेकिन मेरे...'
आकाश ने कहा, ''पंत ने SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाया है। अगर आप किसी एशियन प्लेयर या क्रिकेट प्रेमी से बात करें तो आपको इन देशों में शतक की अहमियत का पता चलेगा। वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।'' 29 वर्षीय पंत ने अभी तक 53 टेस्ट में 44.80 के औसत से 3853 रन जुटाए हैं। वह 9 शतकीय और 21 अर्शतकीय पारियां खेल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 128 रन बनाए। यह मैच ड्रॉ हो गया था। पंत 190 शिकार (172 कैच, 18 स्टंपिंग) कर चुके हैं। आकाश ने आगे कहा, ''फिर एंडी फ्लावर हैं। उन्होंने बहुत रन बनाए। वह शानदार विकेटकीपर रहे। और भी विकेटकीपर हैं लेकिन मेरे टॉप 3 यही हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज फ्लावर ने 63 टेस्ट में 4794 रन जोड़े। उनका औसत 51.54 का रहा। उन्होंने 12 शतक और 27 अर्धशतक जड़े। फ्लावर ने 151 शिकार (142 कैच, 9 स्टंपिंग) किए।
पंत टेस्ट रैंकिंग में छठे पायदान पर
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटरों की बुधवार को जारी रैंकिंग में फायदा मिला। पंत एक पायदान ऊपर छठे स्थान पर आ गए हैं। कप्तान गिल 98 रन की पारी के बाद तीन पायदान चढ़कर सातवें स्थान पर चले गए। ओपनर जायसवाल 85 रन की पारी के बाद पांच स्थान चढ़कर नौवे स्थान पर पहुंच गए हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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