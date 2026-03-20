20s, 30s और 40s, उम्र के तीनों पड़ाव में IPL ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं धोनी
धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को ना सिर्फ 5 ट्रॉफियां जिताई हैं, बल्कि उनके नाम एक और भी खास उपलब्धि दर्ज है। धोनी आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने अपने 20s, 30s और 40s में बतौर कप्तान आईपीएल का खिताब जीता है।
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में भी शिकरत करते नजर आएंगे। वे 44 साल के हो चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। इसके बाद वे क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। इसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने तैयारी भी शुरू कर दी है और संजू सैमसन को सीएसके में शामिल करना इसकी ओर बढ़ता पहला कदम है।
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने 2008 से लेकर अब तक लगातार आईपीएल खेला है। उन्होने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को ना सिर्फ 5 ट्रॉफियां जिताई हैं, बल्कि उनके नाम एक और भी खास उपलब्धि दर्ज है। धोनी आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने अपने 20s, 30s और 40s में आईपीएल का खिताब जीता है।
अपने लेट 20s में धोनी ने किया कमाल
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार साल 2010 में खिताब जीता था। इसके बाद 2011 में भी टीम को आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सफलता मिली थी। तब धोनी अपने लेट 20s में थे। धोनी ने जब चेन्नई सुपर किंग्स को 2010 के आईपीएल का खिताब दिलाया था तब उनकी उम्र 28 साल और 292 दिन थी। इसके बाद 2011 की ट्रॉफी के दौरान वे 29 साल 325 दिन के हो गए थे। इस तरह धोनी ने अपने 20s के दौर में दो टाइटल जीते।
धोनी ने अपने 30s में शानदार प्रदर्शन किया और चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2018 में तब खिताब दिलाया जब उनकी उम्र 36 साल 324 दिन थी।
अरली 40s में भी धोनी हुए सफल
धोनी ने अपने अरली 40s में भी कमाल किया। इस दौरान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को दो आईपीएल खिताब जिताए। धोनी ने सीएसके को 2021 में आईपीएल खिताब दिलाया तब उनकी उम्र 40 साल 100 दिन की थी। इसके बाद 2023 में भी सीएसके ने एक बार फिर धोनी की कप्तानी में 5वीं बार खिताब जीता। तब धोनी की उम्र 41 साल 325 दिन थी। इस तरह धोनी आईपीएल की लीग के एकमात्र कप्तान हैं, जिन्होंने अपनी उम्र के 20s, 30s और 40s हर दौर में खिताब जीता है। धोनी 2026 में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अब वे अपनी टीम के कप्तान नहीं, सिर्फ प्लेयर हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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