शुभमन गिल के पास न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतकर एमएस धोनी के धाकड़ क्लब में शामिल होने का मौका है। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों की नजरें आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। अगर शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह WTC फाइनल की रेस में तो बनी ही रहेगी, साथ ही कप्तान गिल का नाम एमएस धोनी के साथ एक धाकड़ क्लब में जुड़ जाएगा। यह क्लब है न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तानों का। बता दें, पिछले 50 सालों में इस लिस्ट में सिर्फ एमएस धोनी का नाम ही जुड़ पाया है।

न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान न्यूजीलैंड में भारत ने सबसे पहली टेस्ट सीरीज 1967-68 में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में जीती थी। उस दौरान टीम इंडिया ने मेजबानों को 3-1 के बड़े अंतर से धूल चटाई थी। अब काफी लंबे समय से दोनों टीमों के बीच दो मैच से ज्यादा की टेस्ट सीरीज नहीं होती है। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में दूसरी टेस्ट सीरीज जीतने में 41 साल लग गए। जी हां, भारत ने न्यूजीलैंड में अपनी दूसरी और आखिरी टेस्ट सीरीज 2008-09 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीती थी। इसके बाद भारत ने कई बार न्यूजीलैंड का दौरा किया, मगर कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। अब ऐसा लिखा भी जाता है कि एमएस धोनी पिछले 50 सालों में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं।

शुभमन गिल की हो सकती है इस क्लब में एंट्री मौजूदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट जीतकर सीरीज 1-0 से अपनेे नाम करने में कामयाब रहते हैं तो वह न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरी जीतने वाले तीसरे, पिछले 50 सालों में दूसरे और पिछले 17 सालों में पहले कप्तान बनेंगे। 2008-09 के बाद किसी भारतीय कप्तान ने यहां सीरीज नहीं जीती है, तो गिल पिछले 17 सालों के सूखे को खत्म कर सकते हैं।