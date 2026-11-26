धोनी के धाकड़ क्लब में शामिल होंगे शुभमन गिल? पिछले 50 सालों में सिर्फ एक ही कप्तान ने लगहराया 'तिरंगा'
शुभमन गिल के पास न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतकर एमएस धोनी के धाकड़ क्लब में शामिल होने का मौका है। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों की नजरें आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। अगर शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह WTC फाइनल की रेस में तो बनी ही रहेगी, साथ ही कप्तान गिल का नाम एमएस धोनी के साथ एक धाकड़ क्लब में जुड़ जाएगा। यह क्लब है न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तानों का। बता दें, पिछले 50 सालों में इस लिस्ट में सिर्फ एमएस धोनी का नाम ही जुड़ पाया है।
न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान
न्यूजीलैंड में भारत ने सबसे पहली टेस्ट सीरीज 1967-68 में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में जीती थी। उस दौरान टीम इंडिया ने मेजबानों को 3-1 के बड़े अंतर से धूल चटाई थी। अब काफी लंबे समय से दोनों टीमों के बीच दो मैच से ज्यादा की टेस्ट सीरीज नहीं होती है। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में दूसरी टेस्ट सीरीज जीतने में 41 साल लग गए। जी हां, भारत ने न्यूजीलैंड में अपनी दूसरी और आखिरी टेस्ट सीरीज 2008-09 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीती थी। इसके बाद भारत ने कई बार न्यूजीलैंड का दौरा किया, मगर कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। अब ऐसा लिखा भी जाता है कि एमएस धोनी पिछले 50 सालों में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं।
शुभमन गिल की हो सकती है इस क्लब में एंट्री
मौजूदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट जीतकर सीरीज 1-0 से अपनेे नाम करने में कामयाब रहते हैं तो वह न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरी जीतने वाले तीसरे, पिछले 50 सालों में दूसरे और पिछले 17 सालों में पहले कप्तान बनेंगे। 2008-09 के बाद किसी भारतीय कप्तान ने यहां सीरीज नहीं जीती है, तो गिल पिछले 17 सालों के सूखे को खत्म कर सकते हैं।
भारत के पास सीरीज का पहला मैच जीतने का शानदार मौका था। न्यूजीलैंड को 368 रन पर ढेर करने के बाद टीम इंडिया ने 720 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जल्द नहीं समेट पाए। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, मगर गेंदबाज 3 ही विकेट चटका पाए। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपना विकेट नहीं दिया। ऐसे सीरीज का पहला जीता हुआ मैच भारत के हाथों से फिसला।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें