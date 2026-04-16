MS Dhoni की IPL में वापसी की तारीख आई सामने, जानें कब एक्शन में दिख सकते हैं ‘थाला’
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार प्लेयर एमएस धोनी की आईपीएल 2026 में पहली झलक 23 अप्रैल को दिख सकती है। धोनी अभी तक इस सीजन 5 मैच मिस कर चुके हैं, एक और मैच वह मिस कर सकते हैं।
एमएस धोनी की आईपीएल 2026 में कब वापसी होगी? कब थाला पहला मैच खेलते हुए नजर आएंगे? माही को लेकर क्रिकेट के गलियारों में ऐसे कई सवाल हैं। धोनी की गैरमौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, पहले तीन में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, मगर पिछले दो मैच जीतकर टीम ट्रैक पर लौट आई है। अब बस इंतजार है तो धोनी की वापसी का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब ‘थाला’ की वापसी का इंतजार भी खत्म होने को है। जी हां, धोनी की आईपीएल 2026 में वापसी की तारीख जो सामने आ गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला मैच 23 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो सकता है। CSK के सूत्रों के अनुसार, 44 वर्षीय धोनी, जो प्री-सीजन कैंप में पिंडली में खिंचाव आने के बाद से बाहर थे, अब पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं।
सीएसके का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 अप्रैल को है। इसका मतलब है कि धोनी इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे।
एमएस धोनी का रिकॉर्ड वर्सेस मुंबई इंडियंस
धोनी ने IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो टीमों – चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स – के लिए कुल 44 मैच खेले हैं। उन्होंने मुंबई की इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ 38 बार बल्लेबाजी की है और इन पारियों में कुल 772 रन बनाए हैं। उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन अर्धशतक बनाए हैं, और उनके बल्लेबाजी औसत तथा स्ट्राइक रेट क्रमशः 35.09 और 130.62 हैं।
क्या धोनी की इंपैक्ट प्लेयर के रूप में होगी वापसी?
हाल ही में देखा गया कि घुटने की चोट से परेशान आरसीबी के स्टार प्लेयर विराट कोहली बतौर इंपैक्ट प्लेयर लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेले। कोहली का यह बतौर इंपैक्ट प्लेयर आईपीएल में पहला मैच था। रोहित शर्मा को भी मुंबई इंडियंस कई बार बतौर इंपैक्ट प्लेयर यूज कर चुकी है। ऐसे में धोनी को भी सीएसके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। संजू सैमसन उनकी गैरमौजूदगी में विकेट कीपिंग का भार संभाले हुए हैं। धोनी मैदान के बाहर बैठकर भी ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी के टिप्स दे सकते हैं।
IPL पॉइंट्स टेबल पर CSK 10 टीमों में से आठवें स्थान पर है, जिसने अपने पांच मैचों में से दो जीते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसने अपने पिछले दो घरेलू मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीते हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें