मुंबई इंडियंस की किट में नजर आए एमएस धोनी, क्या CSK का छोड़ रहे साथ? फैंस ने की ये डिमांड

एमएस धोनी हाल ही में मुंबई इंडियंस की किट में नजर आए। क्या धोनी CSK का साथ छोड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच फैंस ने डिमांड कर दी है कि अगर धोनी मुंबई जा रहे तो रोहित शर्मा को चेन्नई में ट्रेड किया जाए।

2020 में एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके बाद से हर साल ये सुनने को मिल रहा है कि एमएस धोनी इस साल तो पक्का आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये बात हम पांच साल से सुनते आ रहे हैं। हालांकि, एमएस धोनी हैं कि वह खेलना जारी रखना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को वे 5 बार चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन अब एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें एमएस धोनी मुंबई इंडियंस की किट पहने नजर आ रहे हैं।

एमएस धोनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद चेन्नई के लिए आईपीएल खेलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और अपने घुटने की चोट का ख्याल रखते हैं। वे टूर्नामेंट से एक महीने पहले चेन्नई जाकर प्रैक्टिस करते हैं और आईपीएल खेलने लगते हैं। हालांकि, 2026 के लिए अभी धोनी ने अपनी उपलब्धता जाहिर नहीं की है, लेकिन एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें एमएस धोनी कुछ क्रिकेटरों और कुछ फैंस के साथ एक जर्सी पहने हुए हैं, जिस पर मुंबई इंडियंस का लोगो लगा हुआ है।

धोनी वैसे तो एक कैजुअल फुटबॉल गेम का हिस्सा बने थे, लेकिन किट पर एमआई का लोगो देख हर कोई कयास लगाने लग गया है कि वे अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, फैंस ने तो ये भी डिमांड कर दी है कि रोहित शर्मा को फिर चेन्नई में ट्रेड कर लिया जाए।

हालांकि, कुछ फैंस एमएस धोनी से नाराज भी नजर आए। एक यूजर ने लिखा कि ये आदमी पैसे के लिए अपनी जर्सी क्या अपनी नागरिकता भी बदल सकता है।

कुछ फैंस ने कहा है कि ये ट्रेड अलर्ट है। धोनी एमआई और रोहित सीएसके जा सकते हैं।