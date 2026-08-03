एमएस धोनी ने दुख दिया लेकिन कभी…श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज ने किया हैरतअंगेज खुलासा
एमएस धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में नुवान कुलसेकरा के खिलाफ छक्का लगाकर भारत को जिताया था। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज कुलसेकरा दो सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा रहे।
एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत तब 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना। धोनी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में छक्का जड़कर भारत को छह विकेट जीत दिलाई थी। उन्होंने नुवान कुलसेकरा की गेंद पर लॉन् ऑन के ऊपर से यादगार सिक्स ठोका और भारत ने 48.2 ओवर में 275 रनों का टारगेज किया। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज कुलसेकरा को उस सिक्स का बहुत दुख हुआ था। हालांकि, कुलसेकरा ने धोनी को एक शानदार इंसान करार दिया है। वह आईपीएल में धोनी के साथ खेल चुके। उन्होंने आईपीएल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक और 2012 में पांच मैच खेले। कुलसेकरा ने हैरतअंगेज खुलासा किया कि धोनी ने सीएसके में रहने के दौरान कभी वर्ल्ड कप फाइनल के सिक्स का जिक्र तक नहीं किया।
'एमएस धोनी के लिए बीता हुआ कल...'
44 वर्षीय कुलसेकरा ने रेवस्पोर्ट्ज से बातचीत में कहा, ''मैं वर्ल्ड कप के तुरंत बाद चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गया था लेकिन धोनी ने उस फाइनल के बारे में कभी बात नहीं की। इससे पता चलता है कि वह किस तरह के इंसान हैं। वह बहुत शांत रहते हैं और हमेशा वर्तमान पर फोकस करते हैं। उनके लिए, बीता हुआ कल खत्म हो चुका है। उनकी एकमात्र चिंता अगला गेम जीतना होती थी। यह एक ऐसी चीज है जिसकी मैं सच में तारीफ करता हूं। क्रिकेट में, खासकर पावरप्ले और डेथ ओवर्स के दौरान ऐसी चीजें किसी भी बॉलर के साथ हो सकती हैं। मैंने धोनी को आउट करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे सिक्स लगाया। अच्छी याद यह रही कि हम वापस आए और 2014 का टी20 वर्ल्ड कप इसी तरह जीता। यह खूबसूरत खेल ऐसे ही चलता है।'' श्रीलंका ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 131 रनों का टारगेट चेज करते हुए भारत को छह विकेट से हराया था। यह मुकाबला ढाका में आयोजित हुआ।
कुलसेकरा को एक गलती का अफसोस
श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज को आज भी 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर का कैच छोड़ने का अफसोस है। गंभीर ने तीसरे नंबर पर आने के बाद 122 गेंदों में 97 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग के शून्य और सचिन तेंदुलकर (18) के सस्ते में आउट होने के बाद मोर्चा संभाला। उन्होंने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 और धोनी के संग चौथे विकेट के लिए 109 रनों की दमदार साझेदारी की। कुलसेकरा ने कहा, ''एक समय पर हमें पक्का यकीन था कि हम जीत सकते हैं। मैंने गंभीर का अहम कैच छोड़ दिया और अफसोस है। लेकिन बड़े मैचों में ऐसे पल आते हैं। बेन स्टोक्स के साथ 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की 2019 वर्ल्ड कप जीत में मैच जिताने वाली भूमिका निभाई। ये अनुभव खेल का हिस्सा हैं। मेरा यह भी मानना है कि उस फाइनल में ओस ने भी अहम भूमिका निभाई थी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय