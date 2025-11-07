एमएस धोनी आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं? हो गया कंफर्म, जानिए CSK ने क्या कहा

संक्षेप: चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए भी टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने एमएस धोनी फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। विश्वनाथन ने साफ तौर पर कहा है कि टीम को पूरा भरोसा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। एमएस धोनी का आईपीएल से संन्यास अभी बाकी है और भारत के इस महान क्रिकेटर का अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना तय है।

इस बात की पुष्टि खुद फ्रेंचाइजी की ओर से हुई है। सीईओ काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज को बताया, "यह सही है," जबकि जानकारी सामने आई है कि संजू सैमसन का व्यापार मुद्दा फिर से सीएसके की चर्चा का विषय बन गया है। 2008 में फ्रेंचाइजी की स्थापना के बाद से ही विश्वनाथन जुड़े हैं। उन्होंने हाल ही में एक युवा प्रशंसक को आगामी सीजन के लिए सीएसके के इस करिश्माई खिलाड़ी की उपलब्धता के बारे में बताया। शुक्रवार को उन्होंने इस वेबसाइट से बात दोहराते हुए कहा, "एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।"

धोनी की तरह, विश्वनाथन भी पांच बार की चैंपियन टीम की रीढ़ रहे हैं और फ्रेंचाइजी के मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वासपात्र भी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से धोनी (44) का आईपीएल में खेलना किसी भी सीजन से पहले एक बार-बार उठने वाला सवाल रहा है, लेकिन सीएसके के सीईओ की पुष्टि से कम से कम 2026 के संस्करण के लिए अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।

पिछले साल टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और वह सबसे निचले पायदान पर रही थी, नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में धोनी खुद टीम की कमान संभाल रहे थे। यह संभव है कि धोनी एक अच्छे प्रदर्शन के साथ संन्यास लेना चाहें। धोनी दो सीजन को छोड़कर बाकी सभी सीजन में सीएसके के साथ रहे हैं।