एमएस धोनी जो पूरे IPL करियर में नहीं कर पाए, वो कारनामा वैभव सूर्यवंशी ने पहले सीजन में कर दिया था
एमएस धोनी ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आईपीएल में करीब दो दशक तक अपनी कप्तानी और खेल से फैंस का दिल जीता। हालांकि, धोनी आईपीएल करियर में एक कारनामा अंजाम नहीं दे पाए।
एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बतौर प्लेयर मैदान पर नहीं उतरेंगे। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। वह आईपीएल 2027 में नए अवतार में नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 45 वर्षीय धोनी को आगामी सीजन के लिए मेंटोर नियुक्त किया है। धोनी ने आईपीएल में करीब दो दशक के दौरान अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल की और दमदार रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने सीएसके को रिकॉर्ड 10 बार फाइनल में पहुंचाया। वह आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। उन्होंने आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन (5321) बनाए, सबसे ज्यादा छक्के (259) लगाए और सबसे ज्यादा कैच (154) पकड़े। हालांकि, धोनी अपने आईपीएल करियर में एक कारनामा अंजाम नहीं दे पाए, जो वैभव सूर्यवंशी ने पहले सीजन में कर दिया था। 15 वर्षीय सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का हिस्सा हैं।
धोनी ने IPL में कभी शतक नहीं लगाया
दरअसल, धोनी ने आईपीएल में कभी शतक नहीं जड़ा। उनका भारतीय लीग में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 84 रन रहा। धोनी ने यह पारी आईपीएल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विरुद्ध खेली थी। उन्होंने मैच में 48 गेंदों का सामना करने के बाद पांच चौके और सात छक्के जमाए थे। हालांकि, आरसीबी ने सीएसके पर एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। वहीं, युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 2015 में आईपीएल डेब्यू किया और पहले सीजन में ही शतक ठोक दिया। उन्होंने गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ 38 गेंदों में 7 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए थे। उन्होंने 35 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। यह आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है। सूर्यवंशी ने 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था, जो रिकॉर्ड है। सूर्यवंशी के खाते में फिलहाल दो आईपीएल सेंचुरी है। उन्होंने 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में 30 गेंदों में 103 रन जुटाए थे, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के हैं।
IPL रिटायरमेंट के बाद धोनी ने क्या कहा?
2020 में इंटरेनशनल रिटायरमेंट लेने वाले धोनी ने मंगलवार (17 नवंबर 2026) को अपने 27 साल के क्रिकेट करियर के सफर को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरों का एक भावुक 'कोलाज' (तस्वीरों का समूह) साझा किया। इस वीडियो में उनके क्रिकेट जीवन के यादगार पलों को मशहूर गायक मुकेश के लोकप्रिय गीत के साथ पेश किया गया। धोनी की प्रतिष्ठित सात नंबर की जर्सी को भी वीडियो में प्रमुखता से जगह दी गई जो भारतीय टीम और सुपरकिंग्स दोनों की पहचान बन चुकी है। इस तस्वीरों के 'कोलाज' में धोनी को वीरेंद्र सहवाग, आरपी सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और सचिन तेंदुलकर सहित कई पूर्व साथियों के साथ देखा जा सकता है। धोनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''प्रशंसकों ने मुझे गलत साबित कर दिया। इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर गाना नहीं हो सकता। शायद इसके दो संस्करण बनाए गए थे, जिससे कि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे स्वीकार कर सकूं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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