धोनी ने कप्तानी छोड़ी नहीं बल्कि ऐसे छुड़वाई गई, 9 साल बाद पूर्व सिलेक्टर ने खोला कच्चा चिट्ठा

Feb 15, 2026 11:57 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
एमएस धोनी ने जनवरी 2017 में भारतीय टीम की अचानक कप्तानी छोड़ दी थी। पूर्व सिलेक्टर जतिन परांजपे ने दिग्गज धोनी द्वारा कप्तानी छोड़ने को लेकर अब एक अहम खुलासा किया है।

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी का शुमार महान क्रिकेटर्स में होता है। धोनी सीमित ओवरों के तीनों प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट (टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। उन्होंने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। धोनी ने जनवरी 2017 में अचानक भारत की वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, जिससे फैंस और क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वह दो साल पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। धोनी द्वारा भारतीय टीम की छोड़ने को लेकर अब पूर्व सिलेक्टर परांजपे ने एक अहम खुलासा किया है।

'हम धोनी के पास गए और कहा…'

दरअसल, धोनी ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी थी बल्कि उन्हें यह फैसले लेने के लिए कहा गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उस समय के चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद और जतिन परांजपे ने इस बारे में धोनी से बात की थी। परांजपे ने 9 साल बाद 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बताया, 'माही बैटिंग कर रहे थे। वह एक घंटे तक बैटिंग करते रहे। मैं और एमएसके एक-दूसरे को देख रहे थे। हमने तैयारी की थी कि उन्हें सबसे सम्मानजनक तरीके से यह बात कैसे बताएं। हम उनके पास गए और कहा, 'माही, मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का यह सही समय है।'' पूर्व सिलेक्टर ने बताया कि धोनी ने बहुत सहज तरीक से फैसले को स्वीकार किया था।

‘अन्ना, यह एकदम सही फैसला है’

परांजपे ने आगे बताया, ''धोनी ने एमएसके से कहा, 'अन्ना, यह एकदम सही फैसला है। मुझे बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो।' एमएसके ने धोनी से कहा कि आपको लिखकर देना होगा कि आपे आगे बढ़ने (कप्तानी छोड़ने) के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा, 'ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा।' फिर देर रात, हमें धोनी का एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था 'मैं पद छोड़ना चाहता हूं'। हमें यह फैसला लेना ही था। इसके लिए हमारी काफी आलोचना हुई थी। ये मुश्किल फैसले होते हैं जो लेने ही होते हैं।''

धोनी के बाद कोहली को पूरी कमान

बता दें कि धोनी के हटने के बाद कोहली को पूरी तरह से भारतीय टीम की कमान संभालने का मौका मिला। वह पहले से ही टेस्ट कप्तान थे। उन्होंने टीम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोहली की कप्तानी में धोनी ने इंग्लैंड में आयोजित 2019 वनडे वर्ल्ड कप में खेले थे। भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि कोहली भारत के सभी फॉर्मेट के कप्तान बनने को लेकर बेचैन थे। हेड कोच रवि शास्त्री ने कोहली को भरोसा दिलाया था कि सही समय आने पर उन्हें यह मौका मिलेगा, जब धोनी को लगा कि वह तैयार हैं। इसमें कुछ समय लगा लेकिन धोनी ने आखिरकार कोहली पर भरोसा जताया और भारतीय क्रिकेट के अगले दौर की शुरुआत हुई।

