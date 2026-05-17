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एमएस धोनी को पता भी नहीं, मैंने ऐसा किया; सौरव गांगुली ने खोला डेब्यू से पहले का सीक्रेट

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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एमएस धोनी ने साल 2004 में सौरव गांगुली की कप्तानी में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। गांगुली ने धोनी के डेब्यू से पहले पहले का सीक्रेट खोला है। वह खुद धोनी को देखने जमशेदपुर गए थे।

एमएस धोनी को पता भी नहीं, मैंने ऐसा किया; सौरव गांगुली ने खोला डेब्यू से पहले का सीक्रेट

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी के इंटरनेशनल डेब्यू से पहले का सीक्रेट खोला है। धोनी ने साल 2004 में गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था। गांगुली ने बताया कि कैसे धोनी को टीम में लाने से बहुत पहले ही पहचान लिया गया था और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने सिलेक्शन की उस सोच के बारे में बताया जिसमें खिलाड़ी के धीरे-धीरे तैयार होने के बजाय मैच जिताने वाले टैलेंट को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। धोनी अपने पहले वनडे मैच में शून्य पर आउट हो गए थे। ऐसा होने पर खिलाड़ियों के करियर पर तलवार लटक सकती है लेकिन धोनी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। महीनों बाद गांगुली ने अपनी कप्तानी के सबसे अहम फैसलों में से एक लिया और विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी को नंबर 3 पर प्रमोट किया। धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रन बनाकर गांगुली के फैसले को सही साबित किया।

‘धोनी को पता भी नहीं, मैंने ऐसा किया’

गांगुली ने राज शमानी के पॉडकास्ट पर कहा, ''जब एमएस धोनी खेलते तो अक्सर पूरा मैच देखा जाता। मैं एमएस धोनी को देखने जमशेदपुर गया था। उसको पता भी नहीं चला। सबा करीम ने मुझसे कहा कि यह बहुत छक्के मारता है, इसको देखो। सीधे वहां से इंडिया ए में सिलेक्ट किया गया। पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला। मेरी टीम में था। शतक बनाया। छत पर छक्के मार रहा था। उसको लेना ही था। जो भी अच्छा है, उसे फास्ट-ट्रैक करना होगा। आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप धीरे-धीरे पकाते रहेंगे तो वह फिनिश हो जाएगा।'' पूर्व कप्तान ने उस एग्रेसिव प्रमोशन मॉडल के पीछे का क्रिकेट लॉजिक भी समझाया। उन्होंने कहा, ''यह सिस्टम है। अगर आप अपने लेवल से ऊपर के लोगों के साथ खेलते हैं तो आपका गेम ऊपर जाएगा। अगर आप नीचे खेलते हैं तो आपका गेम नीचे जाएगा।''

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गांगुली ने टाल दिया था फाइनल फैसला

गांगुली ने यह भी बताया कि धोनी के टीम में चुने जाने के बाद उन्होंने फाइनल फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा, ''फाइनल फैसला लेने से पहले मुझे उससे मिलना था। इसलिए, मैंने कुछ दिनों के लिए वो फैसला टाल दिया।'' यह सोच विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में दिखी। धोनी को निचले क्रम में रखने के बजाय गांगुली ने उन्हें चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ हाई प्रेशर बैटिंग स्लॉट में भेजा। धोनी ने 15 चौके और चार छक्के लगाकर पाकिस्तान को तहस-नहस कर दिया। धोनी बाद में भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान बने। उन्होंने ना सिर्फ वनडे और टी20 वर्ल्ड जीता बल्कि आईसीसी ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। वह 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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