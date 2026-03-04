धोनी की कार ने तोड़े ट्रैफिक नियम, इस गलती की वजह से कटा चालान; आखिर कितना जुर्माना लगा?
दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की कार का ओवरस्पीडिंग की वजह से चालान कटा है। रांची में पूर्व भारतीय कप्तान की कार 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की कार ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। रांची में ओवरस्पीडिंग की वजह से चालान कटा है। ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा कि कार तकरीबन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी जबकि निर्धारित गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। शहर के ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने धोनी के घर के पास स्पीड नियम तोड़ने का मामला रिकॉर्ड किया, जिसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 183 के तहत ई-चालान जारी किया गया। यह मामला तब सामने आया, जब 44 वर्षीय क्रिकेटर आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तैयारी कैंप के लिए चेन्नई में था।
वहीं, कुछ दिन पहले झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची में एक आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग के मामले में धोनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार, धोनी को आवंटित भूखंड आवासीय उपयोग के लिए था, "लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है"। धोनी फिलहाल रिंग रोड स्थित अपने नए आवास में रहते हैं। वह पहले हरमू रोड स्थित आवास में रहते थे। आरोप सामने आए थे कि हरमू रोड स्थित संपत्ति में एक डायग्नोस्टिक केंद्र संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू की।
धोनी आईपीएल के आगामी सीजन में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, जो इस महीने के अंत में शुरू होगा। वह सीएसके के साथ ट्रेनिंग में जुट चुके हैं। धोनी आईपीएल के लिए उपलब्ध हैं लेकिन शायद सीजन में सभी मैच नहीं खेलेंगे। टीम में बड़ी रकम के साथ ट्रेडिंग के जरिए संजू सैमसन के शामिल होने के बाद यह संभावना जताई जा रही। पांच बार की चैंपियन सीएसके 2025 के निराशजानक प्रदर्शन को भुलाकर दमदार वापसी करने की फिराक होगी। चेन्नई को पिछले सीजन 14 मैचों में से 10 में हार का सामना करना पड़ा। टीम तालिका में दसवें नंबर पर रही थी। धोनी ने 14 मैचों में 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी कर फैंस का दिल जीता।
