होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धोनी की कार ने तोड़े ट्रैफिक नियम, इस गलती की वजह से कटा चालान; आखिर कितना जुर्माना लगा?

Mar 04, 2026 06:18 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की कार का ओवरस्पीडिंग की वजह से चालान कटा है। रांची में पूर्व भारतीय कप्तान की कार 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी।

धोनी की कार ने तोड़े ट्रैफिक नियम, इस गलती की वजह से कटा चालान; आखिर कितना जुर्माना लगा?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की कार ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। रांची में ओवरस्पीडिंग की वजह से चालान कटा है। ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा कि कार तकरीबन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी जबकि निर्धारित गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। शहर के ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने धोनी के घर के पास स्पीड नियम तोड़ने का मामला रिकॉर्ड किया, जिसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 183 के तहत ई-चालान जारी किया गया। यह मामला तब सामने आया, जब 44 वर्षीय क्रिकेटर आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तैयारी कैंप के लिए चेन्नई में था।

वहीं, कुछ दिन पहले झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची में एक आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग के मामले में धोनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार, धोनी को आवंटित भूखंड आवासीय उपयोग के लिए था, "लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है"। धोनी फिलहाल रिंग रोड स्थित अपने नए आवास में रहते हैं। वह पहले हरमू रोड स्थित आवास में रहते थे। आरोप सामने आए थे कि हरमू रोड स्थित संपत्ति में एक डायग्नोस्टिक केंद्र संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें:CSK को सैमसन की जरूरत नहीं थी, फिर क्यों उनको खरीदा? भारतीय क्रिकेटर ने बताई वजह

धोनी आईपीएल के आगामी सीजन में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, जो इस महीने के अंत में शुरू होगा। वह सीएसके के साथ ट्रेनिंग में जुट चुके हैं। धोनी आईपीएल के लिए उपलब्ध हैं लेकिन शायद सीजन में सभी मैच नहीं खेलेंगे। टीम में बड़ी रकम के साथ ट्रेडिंग के जरिए संजू सैमसन के शामिल होने के बाद यह संभावना जताई जा रही। पांच बार की चैंपियन सीएसके 2025 के निराशजानक प्रदर्शन को भुलाकर दमदार वापसी करने की फिराक होगी। चेन्नई को पिछले सीजन 14 मैचों में से 10 में हार का सामना करना पड़ा। टीम तालिका में दसवें नंबर पर रही थी। धोनी ने 14 मैचों में 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी कर फैंस का दिल जीता।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Ms Dhoni IPL 2026 Ranchi अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।