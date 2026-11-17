एमएस धोनी के 5 दमदार IPL रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते; CSK से ज्यादा फाइनल खेले
एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से रिटायरमेंट ले लिया है। वह अब बतौर प्लेयर नहीं खेलेंगे। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने धोनी को नई जिम्मेदारी सौंपी है।
दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कह दिया है। वह अब आईपीएल में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। धोनी आईपीएल 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। सीएसके ने मंगलवार को 45 वर्षीय धोनी को मेंटोर नियुक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आधिकारिक घोषणा। एक ऐसा खिलाड़ी जो जीवन में बस एक बार मिलता है। एक नई भूमिका। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा कायम रहेगा।" चलिए, आपको आईपीएल में करीब दो दशक तक अपनी कप्तानी और खेल से छाप छोड़ने वाले धोनी के पांच दमदार रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
ऐसा करने वाले इकलौते कप्तान
धोनी आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने 235 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 136 जीते और 97 गंवाए। धोनी आईपीएल में 100 प्लस मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। उनका बाद आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच रोहित शर्मा (89) ने जीते। धोनी आईपीएल में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पांच ट्रॉफी ट्ऱॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में सीएसके ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता। रोहित ने बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतीं। धोनी के नाम आईपीएल में विकेटकीपर के रूप में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 272 मैचों में 154 कैच लपके। उनके बाद बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा कैच दिनेश कार्तिक (236 मैचों में 137) ने लपके।
CSK से ज्यादा फाइनल खेले
धोनी ने आईपीएल में बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेले हैं। उन्होंने सीएसके से भी ज्यादा फाइनल खेले। सीएसके ने इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक रिकॉर्ड 10 फाइनल खेले हैं। वहीं, धोनी ने आईपीएल में 11 फाइनल खेले। उन्होंने 10 फाइनल सीएसके जबकि एक खिताबी मुकाबला राइजिंग पुणे सुपरजायंट की ओर से खेला। मैच फिक्सिंग मामले में सीएसके पर 2016 और 2017 में दो साल का प्रतिबंध लगने के कारण धोनी को पुणे की टीम से खेलना पड़ा। वह इन दो सीजन को छोड़कर सीएसके के अलावा किसी अन्य आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं रहे। 2016 में उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की कप्तानी की और 2017 में स्टीव स्मिथ की अगुआई में खेले। 2017 में पुणे की टीम को फाइनल में मुंबई इंडियंस के हाथों एक रन से हार मिली थी।
एमएस धोनी के 5 दमदार IPL रिकॉर्ड
- आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच (235)
2. आईपीएल में संयुक्त रूप से सर्वाधिक ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान (5)
3. आईपीएल में विकेटकीपर के रूप में सबसे ज्यादा कैच (157)
4. आईपीएल में 100 प्लस मैच जीतने वाले इकलौते कप्ता
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लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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