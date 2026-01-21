Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Moving on from Rohit Sharma as captain was wrong says Mohammad Kaif overburden on Shubman Gill
रोहित को कप्तानी से हटाना बड़ी गलती थी… कैफ ने टीम मैनेजमेंट को लताड़ा, गिल पर कही बड़ी बात

रोहित को कप्तानी से हटाना बड़ी गलती थी… कैफ ने टीम मैनेजमेंट को लताड़ा, गिल पर कही बड़ी बात

संक्षेप:

मोहम्मद कैफ ने भारतीय वनडे टीम को लेकर बात की है और कहा है कि रोहित शर्मा से कप्तानी नहीं छीनी जानी चाहिए थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि शुभमन गिल पर अब कप्तानी का बोझ है। इस वजह से वह वनडे क्रिकेट में अच्छा नहीं खेल रहे।

Jan 21, 2026 09:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया की पिछली तीन वनडे सीरीजों में कप्तानी शुभमन गिल ने की है। इन तीनों सीरीजों का नतीजा 2-1, 2-1 रहा है, लेकिन 2 सीरीज भारत हारा है और एक सीरीज ही भारतीय टीम जीत पाई है। इससे पहले वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, जिन्होंने भारत को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 2-1 से वनडे सीरीज हारा, 2-1 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती और फिर 2-1 से न्यूजीलैंड से टीम इंडिया ने मात झेली। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा से कप्तानी नहीं छीनी जानी चाहिए थे और अचानक शुभमन गिल पर कप्तानी का बोझ नहीं डालना चाहिए था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टीम इंडिया की सबसे ज्यादा किरकिरी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने पर हुई है, क्योंकि भारत पहली बार इंदौर में वनडे मैच हारा था और 37 साल में पहली बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड से घर पर वनडे सीरीज हारी थी। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "रोहित शर्मा की कप्तानी में कई बार हम 2-0 से आगे होते थे औ आखिरी गेम में नए खिलाड़ियों को ट्राई करते थे, बस उन्हें देखने के लिए। हम कम से कम सीरीज तो कभी नहीं हारे। उन्होंने कभी बाइलेटरल मैचों को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ICC इवेंट्स में एक सॉलिड टीम बनाई। उन्हें सपोर्ट करना समझदारी होती। उनसे आगे बढ़ना एक गलत कदम था। वे नई टीम बनाने का क्रेडिट चाहते थे, गिल को कैप्टन बनाना चाहते थे। इन सबके पीछे, इस न्यूजीलैंड ने हमें घर पर हराया और चले गए। कुछ ऐसा जो केन विलियमसन जैसा बड़ा कैप्टन भी नहीं कर सका, ब्रेसवेल ने किया।"

कैफ ने आगे शुभमन गिल को लेकर बात की और कहा कि उन पर कप्तानी का बोझ है, क्योंकि उनको जल्दी कप्तानी मिल गई है। कैफ ने कहा, "शुभमन गिल T20 टीम में नहीं हैं। यह उनकी गलती नहीं है। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा लोड था। वह यह सब झेलने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें एक खास कैपेसिटी है। उन पर बहुत ज्यादा वेट था। इसीलिए उन्हें अब ड्रॉप कर दिया गया है। वह बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। यह उनके करियर को कम करने के बराबर है। वह अब प्रेशर में हैं और इसका असर ODI में उनकी बैटिंग पर भी पड़ रहा है। उन्होंने फिफ्टी बनाई, लेकिन पहले जैसी फ्लुएंसी नहीं थी। वह हमेशा अर्धशतक को शतक को कन्वर्ट करते थे।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Mohammad Kaif Rohit Sharma Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |