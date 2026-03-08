होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
मोटेरा अब अनलकी नहीं! नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिले पुराने जख्म पर मरहम लगा गई ये ऐतिहासिक जीत

Mar 08, 2026 11:15 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, भाषा
19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे विश्व कप फाइनल हारने के बाद मैदान से बाहर जाते हुए मायूस रोहित शर्मा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंखें नम थी लेकिन मोटेरा पर मिले उन जख्मों पर सूर्यकुमार यादव की इस टीम की खिताबी जीत ने आज मरहम लगा दिया।

19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे विश्व कप फाइनल हारने के बाद मैदान से बाहर जाते हुए मायूस रोहित शर्मा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंखें नम थी लेकिन मोटेरा पर मिले उन जख्मों पर सूर्यकुमार यादव की इस टीम की खिताबी जीत ने आज मरहम लगा दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार टी20 विश्व कप जीता।

भारत इस तरह अपनी सरजमीं पर खिताब जीतने वाली और तीसरा टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी। भारत ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद संजू सैमसन (89 रन), अभिषेक शर्मा (52 रन) और ईशान किशन (54 रन) के अर्धशतकों से पांच विकेट पर 255 रन बनाए। फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन का ये लगातार तीसरा फिफ्टी प्लस स्कोर था। अभिषेक शर्मा भी अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़कर हर मैच में फ्लॉप चलते आ रहे शर्मा ने अपनी छाप छोड़ने के लिए फाइनल को चुना। उन्होंने 21 गेंद में 52 रन की पारी खेली।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 19 ओवर में 159 रन पर समेटकर खिताब जीत लिया। जसप्रीत बुमराह ने चार और अक्षर पटेल ने तीन विकेट झटके जबकि हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती को एक विकेट मिला।

करीब ढाई साल पहले 2023 में एक दिवसीय प्रारूप के विश्व कप में लगातार दस मैच जीतकर फाइनल में पहुंची रोहित शर्मा की भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। तब दुनिया के सबसे बड़े इस स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में सन्नाटा छा गया था । फाइनल से पहले अपराजेय रही भारतीय टीम की हार से रोहित ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध था।

पूरे टूर्नामेंट में अपनी निस्वार्थ बल्लेबाजी और बेखौफ कप्तानी से दिल जीतने वाले रोहित अपने आंसुओं को छिपाते हुए सिर नीचा करके मैदान से बाहर गए तो उनकी यह तस्वीर और वीडियो जमकर वायरल हुए थे। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर खूब साझा भी किया।

फिर इस विश्व कप के दौरान सुपर आठ चरण में एकमात्र मैच में भारत को इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों हराया तो यह भी कहा जाने लगा कि कहीं यह मैदान 'अनलकी' तो नहीं है।

लेकिन तमाम मिथक तोड़ते हुए भारत ने यह शानदार जीत दर्ज की तो वही नरेन्द्र मोदी स्टेडियम आज जीत के जश्न में यूं सराबोर हुआ कि पिछली सारी कड़वी यादें धूमिल हो गई । इस खिताबी जीत को देखने के लिये मैदान पर रोहित ही नहीं बल्कि 2007 टी20 और 2011 वनडे विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी और 1983 वनडे विश्व कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव भी मौजूद थे।

