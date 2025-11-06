शतक की दहलीज पर खड़े जसप्रीत बुमराह, इस मामले में उनसे एक कदम आगे अर्शदीप सिंह

संक्षेप: अर्शदीप सिंह T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में 104 विकेट हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के बीच अभी 6 विकेट का अंतर है।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैच की टी20 सीरीज का चौथा मैच आज यानी गुरुवार, 6 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास शतक जड़ने का मौका होगा। यह शतक बुमराह बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से ही पूरा करेंगे। जसप्रीत बुमराह के टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 98 विकेट चटका चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले टी20 में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली थी। अगर आज वह कंगारुओं के खिलाफ दो विकेट लेने में कामयाब रहते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट के साथ अपने विकेट का शतक पूरा कर लेंगे। जसप्रीत बुमराह यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इस लिस्ट में उनसे एक कदम आगे अर्शदीप सिंह हैं।

जी हां, अर्शदीप सिंह T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में 3 विकेट लिए थे, और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। अर्शदीप के नाम इसी के साथ टी20 में 104 विकेट हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के बीच अभी 6 विकेट का अंतर है।

एक नजर टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों पर डालें तो लिस्ट में हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार है। चहल और भुवी अब भारत की टी20 स्कीम का हिस्सा नहीं है। वहीं हार्दिक पांड्या चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं। पांड्या के भी बुमराह के बराबर 98 विकेट हैं, अगर वह चोटिल ना हुए होते तो वह बुमराह से पहले विकेट का शतक पूरा कर लेते।

T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज- अर्शदीप सिंह- 104

जसप्रीत बुमराह- 98

हार्दिक पांड्या- 98

युजवेंद्र चहल- 96

भुवनेश्वर कुमार- 90