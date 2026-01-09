Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़most wicket in ind vs nz odi series Javagal Srinath top the list with anil kumble and shami kapil dev
IND vs NZ वनडे सीरीज में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा

IND vs NZ वनडे सीरीज में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा

संक्षेप:

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम है। उन्होंने 30 मैचों में 50 विकेट लिए हैं। भारत के चार गेंदबाज टॉप-5 में मौजूद हैं।

Jan 09, 2026 03:59 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज रविवार से शुरू होने वाली है। इस सीरीज के लिए टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 120 वनडे मैच खेले गए हैं और इस दौरान भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम है। इस लिस्ट में टॉप-5 गेंदबाजों की सूची में चार गेंदबाज भारत के हैं। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ही एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की काफी परेशान किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली है। शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। जवागल श्रीनाथ भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने 30 मैचों में 51 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने दो बार चार विकेट हॉल भी हासिल किया है। वह इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज भी हैं। जवागल श्रीनाथ सीरीज में 50 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं। पूर्व क्रिकेटर ने 31 मैच खेलते हुए 39 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले ने एक बार पांच विकेट हॉल भी प्राप्त किया है। वह जवागल श्रीनाथ और कपिल देव के बाद इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 264 ओवर किए हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। हालांकि वह इस समय भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं और लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद नजरअंदाज किए गए हैं। मोहम्मद शमी ने भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 16 ही मैचों में 38 विकेट झटके हैं। उन्होंने दो बार पांच विकेट हॉल और एक बार चार विकेट चटकाने का कारनामा किया है।

ये भी पढ़ें:टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 कप्तान, कोहली और स्मिथ लिस्ट में

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। साउदी ने 25 मैचों में 38 विकेट लिए हैं। उन्होंने दो बार चार विकेट हॉल हासिल किए हैं। भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव ने 29 मैचों में 33 विकेट चटकाए हैं। कपिल देव इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले दूसरे गेंदबाज हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |