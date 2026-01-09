IND vs NZ वनडे सीरीज में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा

संक्षेप: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम है। उन्होंने 30 मैचों में 50 विकेट लिए हैं। भारत के चार गेंदबाज टॉप-5 में मौजूद हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज रविवार से शुरू होने वाली है। इस सीरीज के लिए टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 120 वनडे मैच खेले गए हैं और इस दौरान भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम है। इस लिस्ट में टॉप-5 गेंदबाजों की सूची में चार गेंदबाज भारत के हैं। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ही एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की काफी परेशान किया था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली है। शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। जवागल श्रीनाथ भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने 30 मैचों में 51 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने दो बार चार विकेट हॉल भी हासिल किया है। वह इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज भी हैं। जवागल श्रीनाथ सीरीज में 50 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं। पूर्व क्रिकेटर ने 31 मैच खेलते हुए 39 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले ने एक बार पांच विकेट हॉल भी प्राप्त किया है। वह जवागल श्रीनाथ और कपिल देव के बाद इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 264 ओवर किए हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। हालांकि वह इस समय भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं और लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद नजरअंदाज किए गए हैं। मोहम्मद शमी ने भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 16 ही मैचों में 38 विकेट झटके हैं। उन्होंने दो बार पांच विकेट हॉल और एक बार चार विकेट चटकाने का कारनामा किया है।