टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच; IND vs PAK महामुकाबला तीसरे नंबर पर खिसका

Mar 07, 2026 11:40 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबले ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 499 रन बनाए थे।

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि धर्म है। यहां क्रिकेट को पूजा जाता है। आपने ऐसे कई वाक्य सुने होंगे…इसके सबूत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान देखने को मिले जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चर्म पर है। भारत और न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, ट्रॉफी के लिए दोनों टीमें 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट के दौरान कई रन-फेस्ट देखने को मिले जिसका फैंस ने खूब आनंद उठाया। कई मैचों ने तो प्रसारणकर्ताओं को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके भी दी। आज हम आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-3 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें, IND vs PAK महामुकाबला सबसे नीचे खिसक गया है। ये आंकड़े सिर्फ जियोहॉटस्टार के हैं।

IND vs PAK ग्रुप स्टेज मैच (470 मिलियन)

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आरप्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 175 रन बोर्ड पर लगाए थे। जिसके जवाब में पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया और 114 के स्कोर पर घुटने टेक दिए। इस महामुकाबले में भारत की जीत के हीरो ईशान किशन रहे थे, जिन्होंने 77 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

IND vs WI सुपर-8 मैच (510 मिलियन)

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सुपर-8 का मैच ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ मैच था। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को ही सेमीफाइनल का टिकट मिलना था। वेस्टइंडीज ने यहां भारत के सामने 196 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था, मगर संजू सैमसन की नाबाद 97 रनों की पारी के दम पर टीम इंडिया ने इसे 4 गेंदें और 5 विकेट रहते ही हासिल कर लिया था। यहीं से संजू सैमसन ने फॉर्म पकड़ी।

IND vs ENG सेमीफाइनल (585 मिलियन)

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबले ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 499 रन बनाए थे। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के सामने 254 का टारगेट रखा था। संजू सैमसन का बल्ला एक बार फिर गूंजा था, इस बार उन्होंने 89 रनों की पारी खेली थी। हालांकि जैकब बेथल ने इस रनचेज में शतक जड़ भारत की सांसे बढ़ा दी थी। अंत में इंग्लैंड 246 ही रन बना पाया और भारत ने यह मैच 7 रनों से जीता।

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
