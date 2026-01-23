Cricket Logo
टी-20I में 1 ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, रोहित शर्मा-युवराज सिंह आगे, रिंकू भी लिस्ट में

संक्षेप:

एक ओवर में 20 रन बनाकर रिंकू सिंह ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने टी-20I में एक ओवर में 20 या उससे ज्यादा रन बनाने का यह कारनामा तीसरी बार किया है। इसके साथ रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या की बराबरी कर ली है, जबकि रोहित शर्मा और युवराज सिंह के और करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं।

Jan 23, 2026 05:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को नागपुर में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के आखिरी ओवर में रिंकूं सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पारी का 20वां ओवर फेंकने आए डैरिल मिचेल को आंड़े हाथों लेते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहली दो गेंदों में 2 छक्के लगाकर मिचेल की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। हालांकि, अगली गेंद उन्होंने वाइड समझकर छोड़ दी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार नहीं दिया। ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाया जबकि पांचवीं गेंद चूक गए। हालांकि, आखिरी गेंद पर चौका लगाकर रिंकू ने अपने बल्ले से 20 रन बनाए और 1 वाइड के सहारे पूरे ओवर से 21 रन बने।

एक ओवर में 20 रन बनाकर रिंकू सिंह ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 20 या उससे ज्यादा रन बनाने का यह कारनामा तीसरी बार किया है। इसके साथ रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या की बराबरी कर ली है, जबकि रोहित शर्मा और युवराज सिंह के और करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। अपने विस्फोटक अंदाज के लिए मशहूर हिटमैन शर्मा ने यह कारनामा 6 बार किया है। उन्होंने पारी के तीसरे, चौथे, छठे, नौवे, 10वें और 11वें ओवर में यह कारनामा किया है। सूची में युवराज सिंह और सूर्यकुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने चार बार यह कारनामा किया। यूवी ने एक बार तो एक ओवर में 36 रन भी बना दिए थे। लिस्ट में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। एक तरफ जहां हार्दिक ने 14वें, 16वें और 20वें ओवर में यह उपलब्धि हासिल की है, वहीं रिंकू सिंह ने दो बार 20वें और 1 बार 19वें ओवर में 20 या उससे अधिक रन बनाए हैं। सूची में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन का नाम भी शामिल है। इन बल्लेबाजों ने भी 3-3 बार एक ओवर में 20 या उससे अधिक रन बनाए हैं।

पहले मैच में रिंकू सिंह की पारी की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। विशेष रूप से, पारी के अंतिम ओवरों में रिंकू की बल्लेबाजी ने न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और भारत को 238/7 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जिससे न्यूजीलैंड नहीं हासिल कर सकी और भारत ने पहले मैच में 48 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। इस जीत के नायक जहां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं अंत में रिंकू सिंह ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से फिनिशर की भूमिका को एक बार फिर सही साबित किया।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए एक ओवर में सर्वाधिक बार 20 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज:

• रोहित शर्मा: 6 बार (ओवर संख्या: 3, 4, 6, 9, 10, 11)।

• युवराज सिंह: 4 बार (ओवर संख्या: 14, 16, 18, 19)।

• सूर्यकुमार यादव: 4 बार (ओवर संख्या: 13, 15, 19, 20)।

• रिंकू सिंह: 3 बार (ओवर संख्या: 19, 20, 20)।

• हार्दिक पांड्या: 3 बार (ओवर संख्या: 14, 16, 20)।

• ऋतुराज गायकवाड़: 3 बार (ओवर संख्या: 3, 18, 20)।

• संजू सैमसन: 3 बार (ओवर संख्या: 2, 10, 13)।

रिंकू सिंह का 19वें और 20वें ओवरों में यह कारनामा करनामा टी-20 विश्व कप से पहले भारत के लिए एक शानदार संकेत है, जो आगामी टी-20 वर्ल्ड कप में टीम की मजबूती और मसल पावर को दिखाता है।

