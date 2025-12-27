एडम गिलक्रिस्ट के दबदबे वाले रिकॉर्ड में एलेक्स कैरी ने बनाई जगह, 20 साल बाद हुआ ऐसा

संक्षेप: एलेक्स कैरी एक कैलेंडर ईयर में किसी ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के एडम गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। कैरी ने 767 रन बनाए हैं, जबकि गिलक्रिस्ट ने 2001 में 870 रन जड़े थे।

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने शनिवार को एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है। उन्होंने पांच बार ये कारनामा करके दिखाया है। एलेक्स कैरी शनिवार को ब्रिसबेन खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके और सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौटे। हालांकि इस दौरान उन्होंने दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के खास क्लब में जगह बनाई।

ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है। महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने चार बार एक कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाए हैं। उन्होंने 2001 में 870, 2004 में 837, 2005 में 836, 2002 में 792 रन और 2003 में 714 रन बनाए हैं। वहीं एलेक्स कैरी ने 2025 में 767 रन बनाए हैं। कैरी साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के लिए 2005 के बाद एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

कैरी ने इस साल श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका (WTC फाइनल) और इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। साल 2025 के अंत तक वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो चुके हैं।

मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ही 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम मैच के पहले दिन ही ऑलआउट हो गईं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के चार रन बनाये थे और उसके पास अब 46 रन की बढ़त थी। हालांकि मैच के दूसरे दिन भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने लंच ब्रेक तक 25 ओवर में 6 विकेट खोकर 98 रन बनाए हैं।

टीम ने पहले सेशन में 94 रन जोड़े हैं और 6 विकेट गंवाए हैं। हालांकि टीम ने 140 रन की बढ़त हासिल कर ली है। जोश टंग ने 45 रन देकर पांच विकेट लिये और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मेजबान टीम को सस्ते (152) में आउट कर दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 29 . 5 ओवर में 110 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर सीरीज 11 दिन के भीतर ही अपने नाम कर ली है ।

एक कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा टेस्ट रन 870 - एडम गिलक्रिस्ट, 2001

837 - एडम गिलक्रिस्ट, 2004

836 - एडम गिलक्रिस्ट, 2005

792 - एडम गिलक्रिस्ट, 2002

767 - एलेक्स कैरी, 2025