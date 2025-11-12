शुभमन गिल तोड़ सकते हैं रिकी पोंटिंग का 19 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट कोहली भी रह जाएंगे पीछे

संक्षेप: शुभमन गिल ने इस साल पहले ही 5 टेस्ट शतक लगा लिए हैं। अगर वह आगामी मैचों में तीन शतक लगाने में कामयाब होते हैं तो वह रिकी पोंटिंग का एक कैलेंडर ईयर में बतौर कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शुक्रवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में एक बार फिर बल्ले से कमाल दिखाना चाहेंगे। बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गिल ने जमकर रन बटोरे थे और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे और आगामी सीरीज में भी उनके निशाने पर कई कीर्तिमान होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम जमकर तैयारी कर रही है। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ियों को टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिला, क्योंकि कुछ खिलाड़ी चोट से जूझ रहे थे, जबकि कई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल आगामी टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग को सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम एक कैलेंडर ईयर में बतौर कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। पोंटिंग ने साल 2006 में कप्तान के रूप में 7 टेस्ट शतक लगाए थे। शुभमन गिल ने मौजूदा साल में अब तक 5 टेस्ट शतक जड़ दिए हैं और वह इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब हैं। आगामी सीरीज में अगर शुभमन गिल तीन और टेस्ट शतक लगा देते हैं तो रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में अकेले 4 शतक लगाए थे।